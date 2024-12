Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher werden deutlich – „Größte Fiasko“

Weihnachtsmärkte – wer liebt sie nicht? Lichter, Glühwein, der Duft von gebrannten Mandeln und das Gefühl, dass die ganze Welt in festlichem Glanz erstrahlt. Es ist die perfekte Mischung aus gemütlicher Stimmung, leckerem Essen und dem süßen Gefühl, ein bisschen in der Magie der Saison zu schwelgen.

Doch nun wird die Kritik immer lauter – besonders der beliebte Weihnachtsmarkt in Dortmund sorgt für ordentlich Aufregung. Der Grund? Es geht mal wieder um einen Baum – doch dieses Mal um keinen echten!

Weihnachtsmarkt Dortmund: XXL-Neuerung – neuer Weihnachtsbaum

Der weltweit größte Weihnachtsbaum hat sich dieses Jahr einen neuen Look gegönnt. Statt auf große Kerzen oder klassische Kugeln zu setzen, wurde der Baum einfach mal in eine XXL-Lichterkette mit 138.000 Lichtern gehüllt. Doch die rot-weiße Lichterpracht stieß nicht nur beim Cranger Weihnachtszauber auf wenig Begeisterung (mehr dazu hier >>>), auch viele Besucher äußerten bereits scharfe Kritik.

Aber dieses Jahr geht der Weihnachtsmarkt in Dortmund einen Schritt weiter. Neben den XXL-Baum erstrahlt jetzt sogar einer in digitaler Form. So wird vom 26. November bis zum 30. Dezember die Giebelwand der Stadt- und Landesbibliothek an der Katharinentreppe zur Leinwand für das 3D-Weihnachtsbaum-Video-Mapping!

„Hässlichste Baum“: Weihnachtsmarkt Dortmund löst Kritik aus

Mit dem Slogan „Wir haben den Größten!“ und einem dazugehörigen Facebook-Post will die Stadt Dortmund eigentlich nur auf den neuen Baum hinweisen – doch statt Freude, löst das neue Weihnachtsmarkt-Highlight in NRW ordentlich Kritik aus.

„Der hässlichste Baum, den wir je hatten!“, meint eine Userin. Und auch ein anderer Nutzer schreibt: „Ja. Dortmund hat es geschafft. Das größte Fiasko mit einem Winter Lichter Zauber im Fredenbaum / Revierpark. Glanzleistung.“

Hier kannst du dir weitere User-Stimmen durchlesen:

Trotz all der negativen Stimmung bleibt wohl nur zu hoffen, dass die Besucher ihren Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund genießen. Immerhin kann man sich dort einiges schmecken lassen – und so eine riesige Tanne ist schon ein toller Anblick.