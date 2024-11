Weihnachtsmarkt Dortmund: Übler Seitenhieb vom Cranger Weihnachtszauber – „Wie auf der Baustelle“

Wer einmal zu tief in den Glühwein geschaut hat, fängt an, ehrlich über seine Gefühle zu reden. Da kann es schon mal passieren, dass auf einem Weihnachtsmarkt in NRW das eine oder andere Thema auf den Tisch kommt, das nicht gerade Begeisterung auslöst. Ganz im Gegenteil.

Aber nicht nur die Gäste, auch der Cranger Weihnachtszauber lässt es ab und zu krachen – wen trifft’s? Jetzt den Dortmunder Weihnachtsmarkt. Viele Fans reagierten prompt.

Cranger Weihnachtszauber: Pöbeln gegen Dortmund

„O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter“, singt man zu Weihnachten. Dabei sind mit Blättern eigentlich die Zweige gemeint. Egal ob Zweige oder Blätter, von grün ist an dem größten Weihnachtsbaum in Dortmund nicht mehr viel zu sehen. Schon gar nicht, wenn gegen Abend die Lichter angeknipst werden. Dann leuchtet der Baum Rot und Weiß.

Und eben genau das löste nun Diskussion aus. So der Cranger Weihnachtszaubers amüsiert auf Instagram: „Hier erwartet euch ein Baum, der wirklich leuchtet, wie Weihnachten es verdient, und als Highlight: stündlich Schnee! So sieht Weihnachtsstimmung aus – nicht wie auf der Baustelle.“

Doch damit nicht genug – prompt wird ein Bild es Dortmunder Weihnachtsbaums geteilt, allerdings mit einem Baustellenhütchen überdeckt.

„Eigentor für Dortmund“: User stimmen Cranger Weihnachtszauber zu

Logisch, dass man nicht lange warten musste, bis zahlreiche User unter dem Post kommentierten. „Eigentor für Dortmund“, schrieb so eine amüsierte Nutzerin. „Da habt ihr wirklich Recht, in Dortmund ist ein Trauerspiel dieses Jahr“, stimmte auch ein weiterer Anti-Dortmund-Baum-User zu. Wieder ein andere schrieb ganz sicher: „Der schönste Weihnachtsbaum steht auf dem Cranger Weihnachtszauber.“

Hier kannst du dir den Vergleich anschauen:

Weihnachtsbaum hin oder her, die Hauptsache ist doch, dass man mit seinen Liebsten oder auch alleine eine schöne Zeit auf den Weihnachtsmärkten in NRW verbringt. Neben der ganzen Dubai-Diskussion, muss man sich über BÄUME wirklich nicht aufregen.