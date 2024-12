Weihnachtsmarkt Dortmund auch an Festtagen geöffnet? HIER stehen Besucher vor verschlossenen Türen

Seit Wochen duftet es in Dortmund nach Glühwein, gebrannten Mandeln und man hört viel Gelächter und fröhliche Gespräche – klar, die Rede ist vom Weihnachtsmarkt. Doch es gab nicht nur Freude und Glück, sondern auch viel Spott. Immerhin sorgte der XXL-Baum für Aufsehen (>>> wir berichteten).

Doch jetzt gibt es wieder Aufregung, denn HIER stehen die Besucher vor verschlossenen Türen.

Weihnachtsmarkt Dortmund: HIER sind alle Buden geschlossen

Mit rund 250 Ständen und Buden sorgt der Weihnachtsmarkt bereits zum 125. Mal für weihnachtliche Stimmung. Dazu trägt auch die begehrte Dortmunder Weihnachtsmarkt-Tasse 2024 bei – und die ist tierisch süß, schließlich ist sie ein Pinguin. Kein Wunder, dass es heißt: Wer die begehrte Tasse ergattern will, muss schnell sein.

Apropos Eile: Wer noch einmal den Weihnachtsmarkt genießen möchte, sollte sich sputen, denn bald ist das weihnachtliche Treiben in Dortmund vorbei. Denn am Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, haben nur noch wenige Stände geöffnet, und das auch nur von 11 bis 14 Uhr. Danach schließen sich die Pforten – und vor allem: Am Mittwoch, 25. Dezember (1. Weihnachtstag) bleibt die „Weihnachtsstadt“ ganz (!) geschlossen.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Überblick – Öffnungszeiten

Aber keine Sorge, danach geht es wieder so weiter, wie es die Weihnachtsmarktbesucher in NRW gewohnt sind. Denn bereits am Donnerstag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag), öffnet der Dortmunder Weihnachtsmarkt wieder seine Buden. So können die Besucher bereits ab 12 Uhr schlemmen und Glühwein trinken. Hier ein kurzer (zeitlicher) Überblick:

Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend): Nur einige Stände, 11 bis 14 Uhr.

Nur einige Stände, 11 bis 14 Uhr. Mittwoch, 25. Dezember (1. Weihnachtstag): Die „Weihnachtsstadt“ bleibt komplett geschlossen.

Die „Weihnachtsstadt“ bleibt komplett geschlossen. Donnerstag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag): 12 bis 21 Uhr.

12 bis 21 Uhr. Freitag und Samstag, 27. und 28. Dezember: 11 bis 21 Uhr.

11 bis 21 Uhr. Sonntag, 29. Dezember: 12 bis 21 Uhr.

Am 30. Dezember ist bereits der letzte Tag des Weihnachtsmarktes. Das bedeutet, dass man zum letzten Mal von 11 bis 21 Uhr alle Köstlichkeiten probieren kann. Sprich – bereits am 31. Dezember (Silvester) und am Neujahrstag wird der ganze Weihnachtsspaß wieder abgebaut.

Aber keine Sorge – auch nach Weihnachten und Silvester kann man sich vielerorts noch weihnachtlich verwöhnen lassen. So haben beispielsweise „Heinzels Wintermärchen“ in Köln und das Winterdorf in Winterberg noch bis zum 6. Januar geöffnet. Und auch der Steeler Weihnachtsmarkt in Essen, der in Euskirchen sowie der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in Recklinghausen haben bis zum 6. Januar geöffnet.