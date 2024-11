Weihnachtsmarkt Dortmund: Kunden sehnen sich nach einem Comeback – doch jetzt herrscht bittere Gewissheit

Es ist Mittagszeit und in der Dortmunder Innenstadt tummelt es sich bereits am Donnerstagmittag (21. November) – und das noch mehr als sonst. Grund dafür ist die Eröffnung des Weihnachtsmarkt Dortmund.

Auch DER WESTEN war beim Softopening des Dortmunder Weihnachtsmarktes dabei. Unter den rund 250 Buden ist auch „Sidney’s Kitchen“ wieder dabei. Seit etwa 30 Jahren halten viele Kunden dem Stand die Treue, doch bei der Eröffnung gibt es auch ein paar enttäuschte Gesichter. Denn einen beliebten Service wird es wohl nie wieder geben.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher wünschen sich Comeback

Seit rund vier Jahr hat Sidney Menneke an dem Stand am Hansaplatz mit Blick auf den großen Weihnachtsbaum die Fäden in der Hand. Sozusagen in zweiter Generation, denn zuvor wurde der Stand fast 30 Jahre lang von ihrer Tante geführt. Und viele Stammkunden kamen oftmals besonders gerne wegen der Hotdogs. Die Besonderheit: Die Brötchen wurden mithilfe einer besonderen Maschine etwas fluffiger aufgebacken.

Doch kurz nachdem die 24-Jährige den Stand übernommen hatte, ging die Maschine kaputt. Noch immer scheinen einige Kunden den fluffigen Brötchen hinterher zu trauern. „Ich hätte gerne einen Hotdog, aber so wie die Brötchen früher waren“, betont ein Kunde, als auch DER WESTEN „Sidney’s Kitchen“ gerade einen Besuch abstattet. Aber die Inhaberin muss ihn leider enttäuschen.

Sidney Menneke bietet auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt Hotdogs, Burger und Co. an. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Überraschungskreationen für Kunden geplant

„Ich habe schon überall im Internet und sogar in Amerika nach der Maschine gesucht. Aber die Firma gibt es nicht mehr, deshalb komme ich nicht an das Gerät. Ansonsten würde ich das natürlich gerne weiter anbieten“, erklärt die junge Inhaberin. Der Kunde wagt den Versuch und muss für sich leider im Nachhinein feststellen, dass der Verlust des weichen Brötchen für ihn auch einen geschmacklichen Unterschied ausmacht.

Viele andere Kunden können den Eindruck an diesem Tag jedoch nicht bestätigen. Immer wieder bedanken sie sich freundlich und loben das Essen. Neben Hotdogs gibt es bei „Sidney’s“ Kitchen“ auch gebratene Champignons, Cheeseburger und klassische Hamburger. Seit vier Jahren gibt es auch den Veggie-Hotdog für 6 Euro und ab Montag (25. November) plant die 24-Jährige, neue Burger-Kreationen im wöchentlichen Wechsel anzubieten.