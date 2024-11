Wetter in NRW: Schnee-Welle trifft Deutschland mit voller Wucht – was bekommt der Westen ab?

„It’s beginning to look a lot like Christmas!“ Am Mittwoch (20. November) fielen die ersten Schneeflocken der Winter-Saison 2024/25 in NRW vom Himmel. Die Temperaturen waren zwar nicht niedrig genug, damit der Schnee hätte liegen bleiben können – aber das Wetter machte deutlich: Der Winter kommt!

Am Donnerstag (21. November) machte dann auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) Ernst – und sprach eine amtliche Unwetter-Warnung wegen heftigem Schneefall aus! Vor allem Süddeutschland ist betroffen, bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sind hier möglich. Doch NRW ist nicht komplett raus aus dem Schneider.

Wetter in NRW: „Krass brenzlig“

Von einer „ganz krass brenzligen Wettersituation“ spricht Moderatorin Kathy Schrey von „wetter.net“. Sie betont: „Das ist eine warn-würdige Wetterlage, das ist ein Schneetief. Teile von Frankreich, Süddeutschland und der Schweiz dürfen heftige Schneedecken und glatte Straßen erwarten. Das europäische Wetter-Modell ECMWF rechnet mit 15 bis 30 Zentimetern Neuschnee in den südlichsten Zipfeln der Bundesrepublik.“

Aber auch für NRW ist Schneefall bis zum Freitag (22. November) vorhergesagt. Kein unwetterartiger Wintereinbruch – aber dennoch nichts, was man ignorieren sollte. Im Ruhrgebiet ist von 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee die Rede. Und auch im Umlauf kann man sich auf einige Flocken einstellen. Doch auch hier stellt sich natürlich die Frage, wie lange die Schneedecke dann tatsächlich liegen bleibt – oder ob sie sich schnell in Schneematsch und überfrierende Nässe verwandelt, die dann wiederum den Straßenverkehr beeinflussen könnte.

Was folgt auf den Schneefall?

Doch selbst ohne Schnee kann man den Winter-Einbruch in NRW nicht mehr wegdiskutieren. Am Freitag pendeln sich die Tagestemperaturen rund um 3 Grad ein bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Der Samstag (23. November) kommt bei durchschnittlich 4 Grad dagegen deutlich bewölkter daher.

Mehr News:

Am Sonntag (24. November) dagegen nahen dann auch in NRW wieder die nächsten Niederschläge, die so gar nichts mit Schnee zu tun haben – hier gibt es nur ekligen, kalt-nassen Regen.