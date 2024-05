Thier-Galerie in Dortmund: Kunden staunen Bauklötze – jetzt geht’s Schlag auf Schlag!

Erst kürzlich bangten Kunden der Thier-Galerie in Dortmund gleich um mehrere Geschäfte! Denn neben dem Leerstand bei den ehemaligen Läden von McDonald’s, Kaufhof und Appelrath Cüpper sah es zunächst so aus, als würden sich bald auch Hussel und Onygo aus dem Einkaufszentrum verabschieden. Doch dann kam zum Glück alles anders (wir berichteten).

Jetzt haben Kunden aber gleich nochmal doppelten Grund zum Jubeln! Denn die Thier-Galerie in Dortmund kündigt jetzt nicht nur einen, sondern gleich mehrere Hammer an. Besucher staunen bei diesen Aussichten schon jetzt Bauklötze.

Thier-Galerie Dortmund mit Doppel-Hammer!

Am Westenhellweg tut sich jetzt einiges! Doch bevor sich die Kundschaft auf zwei Eröffnungen freuen darf, muss sie erst mal den Abschied von gleich zwei Läden in Kauf nehmen. Zum einen macht der nur ohnehin zeitweise geöffnete Pop-up-Store von BVB-Kapitän Emre Can laut den „Ruhrnachrichten“ zum 31. Mai zu. Zum anderen wird auch der Fitness-Shop Body Attack seine Türen im ersten Obergeschoss für immer schließen.

+++ Dortmund: Kunden schockiert! Etliche Strom- und Gas-Rechnungen falsch – Versorger sorgt selbst für Gewissheit +++

Anstelle der Luxusmarke Aece von Emre Can lockt künftig der Sporthersteller Fabletics ins Dortmunder Einkaufszentrum. Und auch der Nachfolger für Body Attack steht bereits fest! Demnach wird ein weiterer Shop einziehen, der Ernährungsartikel für Sportler anbieten wird. Die bekannte Marke Biotech feiert ab Mitte Juli ihren Einzug! Das ist aber immer noch nicht alles.

Shop feiert in Thier-Galerie Wiederöffnung

Denn Kunden der Thier-Galerie in Dortmund mussten seit einiger Zeit auch schon auf ein Geschäft schmerzlich verzichten: Pandora hatte aufgrund von Umbauarbeiten für einige Zeit seine Türen geschlossen.

Schmuckfans müssen sich aber nicht mehr lange gedulden, bis der Laden Wiederöffnung feiert! Schon am 27. Juni soll es so weit sein, wie Centermanger Torben Seifert gegenüber den „Ruhrnachrichten“ berichtet. Dann können Kunden das völlig neue Ladenkonzept bestaunen, was hier in der letzten Zeit umgesetzt wurde.