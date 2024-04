Thier Galerie: Dortmunder fallen aus allen Wolken – plötzlich steht ER vor ihnen

Ein Dortmunder Fußball-Profi hat vor kurzer Zeit einen neuen Shop in der Thier-Galerie eröffnet. Im Pop-Up-Store von ÆCE, der Luxus-Marke von BVB-Star Emre Can, kann man seit dem 14. März in der Thier Galerie einkaufen, nachzulesen hier.

Ab und zu lässt sich der Superstar selbst in seinem Store blicken, ganz zur Freude seiner Fans. Die sind nämlich letzten Mittwoch (3. April) aus allen Wolken gefallen, als Emre Can auf einmal vor ihnen stand.

Thier Galerie: Hunderte Fans versammelten sich

Es wirkte wie eine recht spontane Aktion, als die Thier-Galerie am Dienstagmittag (2. April) um 11.26 Uhr auf ihrem Facebook-Kanal verkündete, dass am nächsten Tag Emre Can zu Gast sein wird. Dazu eingeladen hatte der Pop-up-Store von ÆCE. Um 17 Uhr waren alle interessierten Menschen dazu eingeladen, ein Meet & Greet mit dem BVB-Star zu halten.

Laut Informationen der WAZ versammelten sich deswegen mehrere hundert Fans am Mittwoch vor dem Eingang des ÆCE-Stores in der Thier-Galerie. Obwohl sich der ganze Tag um den Fußball-Star drehte, wirkte Can ganz bescheiden und menschlich. Bereits 10 Minuten vor dem eigentlich Beginn tauchte der Nationalspieler im Store auf und begrüßte einen seiner größten Fans persönlich. Den kleinen Hamza.

Thier-Galerie: Can trifft auf seinen wohl größten Fan

Hamza sitzt im Rollstuhl und spielt selbst Fußball. Beim TuS Rahm 16/60 Rolli-Fußball. Die beiden kennen sich schon länger. Can hatte den kleinen Hamza mal zum BVB auf das Trainingsgelände eingeladen und ihm seine Mitspieler um Marco Reus vorgestellt. Spätestens seit diesem besonderen Erlebnis ist Can ein echter Held für Hamza.

Jetzt trafen sich die beiden im ÆCE-Store wieder. Wer aber in der nächsten Zeit in dem Pop-Up-Store einkaufen möchte, sollte sich beeilen, den der Store ist nur noch bis Ende Mai geöffnet. Zu finden ist die Luxus-Marke neben Olymp im Erdgeschoss, berichtet die WAZ, hier nachzulesen.

Für den BVB-Profi ist es eine Ehre, ein Modegeschäft in der Thier-Galerie zu haben. Zur Eröffnung sagte Can: „Als langjähriger Spieler von Borussia Dortmund habe ich eine tiefe Verbindung zu dieser Stadt entwickelt und sie ist für mich eine zweite Heimat geworden.“