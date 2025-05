Thier Galerie Dortmund feiert zahlreiche Neuzugänge – Kunden jubeln

Die Thier-Galerie in Dortmund bleibt auf Wachstumskurs und meldet erfreuliche Neuzugänge sowie Weiterentwicklungen im Center. Ein Höhepunkt ist der geplante Einzug des weltweit größten Modekonzerns Inditex. Mit den bekannten Marken Bershka, Pull & Bear sowie Stradivarius wird das Modeangebot in der Dortmunder Innenstadt deutlich erweitert.

Die Eröffnung ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen und sorgt bereits jetzt für Begeisterung bei Modefans in der Region. Die Bauarbeiten schreiten voran und befinden sich im Zeitplan.

Neben diesem herausragenden Projekt konnte die Thier-Galerie viele weitere Impulse setzen.

Thier-Galerie Dortmund: Besucher werden es merken

Die neuen Anbieter Niu Niu und Moritz & Moritz erweitern mit individueller Vielfalt das Angebot des Centers. Zudem erstrahlt der Store des internationalen Modeanbieters Hollister in einem komplett überarbeiteten Look. Mit diesem Schritt bekräftigt die Marke ihre langfristige Verbundenheit zum Standort Dortmund.

Die Kindermodemarke NAME IT der BESTSELLER-Gruppe wird ab dem nächsten Jahr in der Thier-Galerie vertreten sein. Die Bauarbeiten für den neuen Shop beginnen bereits in der kommenden Woche. NAME IT überzeugt seit 1996 mit stylisher, bequemer und durchdachter Mode für Kinder und Jugendliche von 0 bis 16 Jahren. Die Marke ist in über 20 Ländern bekannt und bald auch im Dortmund zuhause.

Laut Manager Torben Seifert passt die Marke hervorragend ins Konzept: „Wir freuen uns sehr, mit NAME IT ein starkes Familienangebot in der Thier-Galerie in Dortmund weiter auszubauen. Die Marke vereint Qualität, Trendbewusstsein und Alltagstauglichkeit – genau das, was sich viele Eltern wünschen.“ Der neue Store wird im Erdgeschoss umgesetzt, direkt gegenüber der geplanten Fläche für Inditex. Drei Ladenlokale werden dafür zusammengelegt, um der beliebten Marke genügend Platz zu bieten.

Auch in der Food Lounge wird es Veränderungen geben, die Besucher sehen werden. The Kabab Berlin und Gyros & more sind zwei neue kulinarische Angebote, auf die sich hungrige Besucher bald freuen können.

Mit diesen Entwicklungen baut die Thier-Galerie ihr umfangreiches Angebot weiter aus und bleibt eine zentrale Anlaufstelle für Shopping und Familienerlebnisse in Dortmund.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.