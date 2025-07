Borussia Dortmund schielt auf England-Juwel! Wird ER zum Gittens-Nachfolger?

Borussia Dortmund hat mit dem Verkauf von Jamie Gittens zum FC Chelsea und der Verletzung von Julien Duranville eine Lücke auf den Flügelpositionen zu schließen. Der BVB plant, in diesem Sommer einen weiteren Spieler für die Außenbahn zu verpflichten. Ein Name, der immer wieder fällt, ist Mikey Moore.

Wie „Bild“ jetzt behauptet beobachtet der BVB Moore ganz genau und beschäftigt sich mit einer Verpflichtung des Juwels. Der vielversprechende Offensivspieler erfüllt das von Borussia Dortmund gesuchte Profil und ist daher ein spannender Kandidat.

Borussia Dortmund sucht Verstärkung mit Perspektive

Moore besticht durch seine Vielseitigkeit: Er bevorzugt den linken Flügel, kann aber auch als Mittelstürmer oder Zehner spielen. Der englische U19-Nationalspieler hat in der vergangenen Saison zwölf Einsätze in der Premier League absolviert und dabei eine Vorlage geliefert. Vor allem in der U19 zeigte er sein Können: In 22 Spielen gelangen ihm beeindruckende 17 Tore und 12 Vorlagen.

Der 17-Jährige steht noch bis 2027 bei Tottenham unter Vertrag und wird nicht nur in Dortmund, sondern auch in England stark umworben. Mit einem Marktwert von 18 Millionen Euro liegt er in einer Preiskategorie, in die Borussia Dortmund investieren könnte.

Neuer Trainer der Spurs könnte Probleme machen

Ein möglicher Wechsel hängt jedoch von Tottenhams Bereitschaft ab, Moore gehen zu lassen. Die Spurs haben mit Thomas Frank einen neuen Trainer, der möglicherweise die Karten bei den Profis neu mischt. Angeblich würde Tottenham ihren Jungstar nur per Leihe ohne Kaufoption ziehen lassen, um langfristig von seiner Entwicklung zu profitieren.

Moore selbst hat klare Karriereziele und möchte den nächsten Schritt gehen. Borussia Dortmund gilt als Förderer junger Talente, was für Moore ein entscheidender Faktor sein könnte. Schließlich haben bereits Spieler wie Jude Bellingham, Jadon Sancho und Jamie Gittens bewiesen, dass ein Wechsel zu Dortmund der ideale Schritt in die Profikarriere sein kann. Schlägt Mikey Moore nun denselben Weg ein? Borussia Dortmund könnte mit ihm den nächsten Top-Transfer landen.

