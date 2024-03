Thier-Galerie Dortmund: Wilde Schlägerei mitten im Starbucks! Polizei jagt SIE

Heftiger Vorfall in einem Starbucks an der Thier-Galerie Dortmund! Am Dienstagnachmittag (12. März) soll es hier vor dem Haupteingang des Einkaufszentrums mutmaßlich zu einem heftigen Streit gekommen sein, der wenig später zu einer Schlägerei eskalierte. Dabei sollen in der Café-Filiale nach Zeugenangaben sogar Stühle geflogen sein.

Mehrere Personen sollen an der heftigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Doch als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei an der Thier-Galerie Dortmund eintrafen, konnten sie niemanden mehr feststellen. Was ist hier nur geschehen?

Thier-Galerie Dortmund: Polizei sucht nach Beteiligten

Wieviele Personen an dem Streit beteiligt waren, ist derzeit noch genauso unklar, wie die Ursache des eskalierten Streits. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber den „Ruhrnachrichten“ angibt, gehen die Aussagen von Zeugen zur Schlägerei auseinander. So könnten bis zu zehn Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Unmittelbar nach dem Vorfall hätten Beamte im Umfeld der Thier-Galerie nach verdächtigen Personen gesucht, die an der Prügelei beteiligt gewesen sein könnten. Ohne Erfolg. Ob jemand bei der Schlägerei verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei Dortmund dauern an.

Schockierender Vorfall an Haltestelle

Schon am Montag (11. März) sorgte eine Messer-Attacke an einer Haltestelle in Dortmund für großes Entsetzen. Am U-Bahnhof „Reinoldikirche“ soll ein Streit zwischen zwei Gruppen plötzlich eskaliert sein. Infolge wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt.

Die Tatverdächtigen ergriffen nach dem Angriff die Flucht. Doch Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnten zwei Männer (20 und 30 Jahre) festhalten. Sie wurden von der Polizei festgenommen. Die Polizei Dortmund tappt auch in diesem Fall weiterhin im Dunkeln und bittet um Hinweise.