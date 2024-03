Dortmund: Klinik-Mitarbeiterin erwischt zwei junge Männer – plötzlich ringt sie um ihr Leben!

Brutaler Angriff am Freitagmorgen (9. März) im Klinikum an der Beurhausstraße in Dortmund. Gegen 9 Uhr betrat eine Reinigungskraft (60) den Keller des Pathologie-Gebäudes.

Kurze Zeit später rang die 60-Jährige um ihr Leben. Die Polizei Dortmund hat nun eine Mordkommission eingerichtet und fahndet unter Hochdruck nach zwei Männern.

Dortmund: Klinik-Mitarbeiterin in Lebensgefahr

Diese hatte die Angestellte beim Aufbrechen eines Spinds im Aufenthaltsraum der Pathologie erwischt. Einer der Unbekannten fackelte nicht lange, ging auf die 60-Jährige zu und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Danach machten sich die jungen Männer aus dem Staub.

Wenig später entdeckte ein weiterer Mitarbeiter des Klinikums die Frau am Boden des Aufenthaltsraums. Sie hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten und brauchte sofort einen Notarzt. Der war zum Glück nicht weit und konnte schnell eingreifen. Nach Angaben der Polizei Dortmund ist die 60-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr.

Polizei sucht diese Männer

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können. Es liegt eine detaillierte Beschreibung vor. Der Angreifer sieht folgendermaßen aus:

15 bis 20 Jahre alt

mindestens 1,85 Meter groß

auffällig dick

auffällig rundes, kindliches Gesicht

auffällig breite und volle Lippen

durch das starke Übergewicht auffällige Augenpartie

breite Nase

schwarze Haare (auf einer Seite rasiert)

markanter Seitenscheitel

schmale,, geborgene Augenbrauen („gemach“)

in beiden Ohren ein großer, schwarzer Stecker (vermutlich ein „Tunnel“)

dunkler Teint

gepflegt

Der Angreifer soll zum Zeitpunkt der Tat eine dunkle Daunenjacke, dunkle Jeans und dunkle Sportschuhe getragen haben.

Der zweite Mann wird so beschrieben:

bis zu 1,85 Meter groß

normale Figur (schlank)

kindliches Gesicht

schwarze gepflegte Haare (Kurzhaarschnitt)

dunkler Teint

gepflegt

Auch er soll dunkle Sportschuhe und eine dunkle Jacke getragen haben, dazu eine helle Jeans.

Du hast die beiden jungen Männer vor 9 Uhr oder nach etwa 9.15 Uhr auf dem Klinikgelände oder den umliegenden Straßen gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231/132 7441.