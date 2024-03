Dortmund: Messer-Attacke an Haltestelle ++ Mann wird schwer verletzt ++ Festnahmen!

In der Dortmunder City sind nach ersten Informationen, die DER WESTEN vorliegen, am Montagmittag (11. März) zwei Gruppen an einer U-Bahn-Haltestelle in Streit geraten. Dieser sei plötzlich völlig aus dem Ruder gelaufen.

Mitarbeiter des Ordnungsamts hatten die Polizei verständigt, die mit einem Großaufgebot anrückte. Auch ein Rettungswagen und ein Notarzt sollen hinzugerufen worden sein. Wie eine Sprecherin der Polizei Dortmund auf Nachfrage angibt, soll bei der Auseinandersetzung mindestens eine Person verletzt worden sein. Mittlerweile ist auch klar, wie schwer.

+++ Dortmund: Klinik-Mitarbeiterin erwischt zwei junge Männer – plötzlich muss sie um ihr Leben kämpfen! +++

Dortmund: 30-Jähriger nach Messer-Attacke schwer verletzt

Ersten Ermittlungen zufolge sollen zunächst ein 30-jähriger Dortmunder und sein Bekannter gegen 12.40 Uhr an der Haltestelle „Reinoldikirche“ in Streit geraten sein. Dabei soll es um ihre Jobs gegangen sein, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Montagabend heißt. Im Laufe ihrer Auseinandersetzung sollen dann weitere Personen, darunter auch Familienmitglieder hinzugekommen sein. Plötzlich sei der Streit völlig eskaliert und die Gruppen gingen aufeinander los.

Auch interessant: Lost Place in Dortmund: 13-Jähriger verunglückt auf leerstehendem Gelände – er wird im Aufzugschacht eingeklemmt!

Infolge soll einer der Beteiligten ein Messer gezückt und den 30-Jährigen nach ersten Erkenntnissen damit schwer verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Polizei kann zwei Männer (20, 30) festnehmen

Nach der Tat sollen die Angreifer die Flucht ergriffen haben. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts konnten allerdings zwei der Männer (20, 30) bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Noch mehr News aus Dortmund, die interessant für dich sein könnten:

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Doch derzeit tappen die Beamten noch im Dunkeln, was die Identität der weiteren Beteiligten und ihrer Rolle in dem Streit angeht.

Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tatverdächtigen liefern können. Deine Informationen kannst du dem Kriminaldauerdienst per Telefon unter 0231/132-7441 mitteilen. Die Ermittlungen dauern an.