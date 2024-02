Dortmund: Neuer Store in Thier-Galerie – BVB-Fans bekommen Schnappatmung

Ob diese Nachricht BVB-Fans in Shoppinglaune versetzt? Die Thier-Galerie in Dortmund ist bald um einen Shop reicher – und der Inhaber ist kein Unbekannter.

Genauer wird schon bald die Marke ÆCE, die BVB-Kapitän Emre Can gehört, in dem Einkaufszentrum in Dortmund zu kaufen sein. BVB-Fans sollten sich allerdings beeilen, denn das Angebot in der Thier-Galerie ist begrenzt.

Dortmunder Thier-Galerie holt Marke von Emre Can

Die Thier-Galerie in Dortmund ist für viele Menschen weit mehr als nur ein Einkaufszentrum. Neben Shoppingläden finden die Besucher dort auch Restaurants, auch verschiedene Events machen den Komplex am Westenhellweg zu einem beliebten Treffpunkt für Anwohner.

Schon bald soll ein neuer Laden noch mehr Besucher anlocken – darunter wohl vor allem BVB-Fans. Denn mit einem Pop-Up-Store von ÆCE, der Luxus-Marke von BVB-Star Emre Can, zieht ab 14. März ein neuer Laden in die Thier-Galerie.

BVB-Star Emre Can eröffnet einen Shop in der Thier-Galerie in Dortmund. Foto: Thier-Galerie

Die Marke ÆCE wurde im Dezember 2022 gegründet, ist bisher nur online zu kaufen. Mit dem vorübergehenden Pop-Up-Store sind die Produkte, die Taschen, Pflegeartikel und Oberbekleidung umfassen, erstmals auch offline erhältlich.

Dortmund: Pop-Up-Store nur einige Wochen in Thier-Galerie zu finden

„Als langjähriger Spieler von Borussia Dortmund habe ich eine tiefe Verbindung zu dieser Stadt entwickelt und sie ist für mich eine zweite Heimat geworden. Es ist daher eine ganz besondere Freude für mich, die Eröffnung unseres ÆCE Pop-Up Stores in der Thier-Galerie verkünden zu dürfen“, erklärt Profifußballer Emre Can zu der Neuigkeit.

Das Eröffnungs-Event für den ÆCE-Store findet am 14. März 2024 in der Thier-Galerie in Dortmund statt. Der Store wird dann neben Olymp im Erdgeschoss zu finden sein und dort bis Ende Mai geöffnet sein.