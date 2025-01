Thier-Galerie in Dortmund sorgt für Paukenschlag – gleich drei große Neueröffnungen

Zum Jahresbeginn hat Torben Seifert, Center Manager der Thier-Galerie Dortmund, große Neuigkeiten zu verkünden. Denn das beliebte Einkaufszentrum konnte einen großen Deal eintüten, der der ganzen Stadt zugutekommen kann.

Denn in diesem Jahr werden gleich drei Shops in der Thier-Galerie in Dortmund Neueröffnung feiern. Und die Namen haben es in sich.

Thier-Galerie Dortmund feiert 2025 drei Neueröffnungen

Auf Facebook lässt das Einkaufszentrum seine Besucher am Mittwoch (8. Januar) bereits rätseln. Als kleiner Hinweis heißt es lediglich: „Große Neuigkeiten kommen.“ Welche das sind, verrät unsere Redaktion aber schon jetzt.

Und zwar haben der nordspanische Textilkonzern Inditex und die Thier-Galerie Dortmund einen Vertrag geschlossen. Inditex gilt als weltweit größter Modekonzern und ist stolzer Besitzer von acht Handelsmarken: Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara, Pull&Bear, Oysho, Zara Home und Uterqüe. Und drei der großen Marken werden ab Ende 2025 in das Einkaufszentrum in der Innenstadt einziehen.

Bershka, Pull&Bear und Stradivarius werden auf einer Gesamtfläche von mehr als 3.000 Quadratmeter im Erdgeschoss des Centers einziehen. In Kürze starten noch umfangreiche Umbauarbeiten, sodass sich Besucher bis zur Neueröffnung noch einige Monate gedulden müssen.

Weitere Neuheiten werden kommen

Das Center Management spricht von der „bisher größten Umstrukturierung seit der Eröffnung im Jahr 2011“. Besonders der Name Stradivarius stellt eine Besonderheit dar. In Deutschland gibt es bislang nur wenige Shops der spanischen Modekette, unter anderem in Dresden, Stuttgart, Hannover, Hamburg und bald auch in Dortmund.

Weitere Meldungen:

Doch das war noch nicht alles: Parallel ziehen die Bestseller-Marken Vero Moda und Jack & Jones innerhalb des Centers in größere, eigenständige Shops um. Die Umbauarbeiten hierfür sind in vollem Gange, die Eröffnungen der neuen Flächen sind für Ende Januar 2025 vorgesehen. Center Manager Torben Seifert kündigt zudem „weitere spannende Neuzugänge“ für die kommenden Monate an.