Stadt Dortmund warnt: Sticker mit Rasierklingen auf Schulhof aufgetaucht

Kinder sollten jetzt besonders vorsichtig sein! Wie die Stadt Dortmund schockiert festgestellt hat, sind auf den Schulhöfen der Stadt vermehrt Sticker aufgefallen, unter denen Rasierklingen festgeklebt wurden. Und das teils ausgerechnet auf den dortigen Spielplätzen, Gerüsten etc.

Was wohl hinter dieser bösen Masche steckt?

Stadt Dortmund warnt vor Stickern mit Rasierklingen

Ein Detail fällt sofort ins Auge: Die Aufkleber, hinter denen sich die gefährlichen Rasierklingen verstecken, sind rechtsradikaler Natur. Beobachten konnte die Stadt diese Gefahr unter anderem auf einem Schulhof in Brünninghausen, wie „Radio 91.2“ mit Bezug auf ein internes Schreiben berichtet.

Auch aktuell: Zoo Dortmund: Ungebetener Gast im Löwen-Gehege! Weibchen schleicht sich sofort heran

Wie die Stadt darüber hinaus bestätigt, handelt es sich hierbei längst nicht mehr um einen Einzelfall. Schon in der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle an anderen Schulen innerhalb Dortmunds gegeben.

+++ Bluttat in Dortmund ++ 18-Jähriger braucht Not-OP +++

Kein Einzelfall in Dortmund – Staatsschutz eingeschaltet

In Brünninghausen wurden die Sticker entdeckt, nachdem ein Schüler einen solchen gefunden hatte und entfernen wollte. Zum Glück wurde ihm die Gefahr bewusst, noch bevor er sich an der Klinge verletzten konnte. Besonders übel: Auf dem Schulhof spielen auch Grundschulkinder. Gleich vier Schulen teilen sich den Platz: die Robert-Koch-Realschule, das Helene-Lange-Gymnasium, die Gesamtschule Brünninghausen und die Schubert-Grundschule.

Mehr Nachrichten aus deiner Region:

Um so drängender ist die Warnung, die die Stadt nun in Bezug auf die gefährliche Masche ausspricht. Sie nimmt den Vorfall sehr ernst und will nun reagieren. Die Hausmeister der städtischen Schulen sollen entsprechend vorgewarnt und sensibilisiert werden. Zudem wird eine Spezialfirma beauftragt, die Aufkleber zu entfernen. Der Staatsschutz wurde ebenfalls informiert.