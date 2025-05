Dortmund: 40 Jahre altes Video aufgetaucht – Professor sucht jetzt diese Jungs

Beim Durchstöbern alter Fotos oder Videos kommt es immer mal wieder vor, dass wir Erinnerungen von Menschen finden, die nicht mehr in unserem Leben sind. Manchmal weckt die Erinnerung dann den Wunsch, wieder Kontakt aufzunehmen oder sich einfach nach dem anderen zu erkundigen. Einem Professor aus Dortmund ist nun was Ähnliches passiert.

Prof. Dr. Erich Christian Wittmann ist Mathematik-Didaktiker. Der Professor lehrte an der Universität Dortmund und ist anscheinend auch heute noch – mit seinen 86 Jahren – ergriffen vom Mathe-Fieber. Immer noch forscht Wittmann begeistert zur Entwicklung des mathematischen Denkens bei Kindern. Dabei hat er eine Entdeckung gemacht, der er jetzt nachzugehen versucht, wie die „Ruhrnachrichten“ berichten.

Dortmund: Video aus 1985 aufgetaucht

Obwohl der Professor eigentlich im Ruhestand ist, ist er weiterhin begeistert bei der Sache. Aktuell arbeitet Wittmann an einer Neufassung des Mathe2000-Frühförderprogramms. Bei der Sichtung seiner Unterlagen ist dem 86-Jährigen dabei etwas Besonderes aufgefallen.

Als Wittmann seine Unterlagen durchforstet, findet er nämlich ein Video von mathematischen Versuchen mit Kindergarten-Kindern – und zwar von 1985! Das Video wurde im Evangelischen Kindergarten Hombruch an der Harkortstraße in Dortmund aufgenommen. In dem Video sind die zwei Jungs Dennis und Benjamin (beide damals fünf Jahre alt) zu sehen.

Der Professor bezeichnet das Video als ein „eindrucksvolles Plädoyer für die mathematische Frühförderung im Kindergarten“. Zudem sei es „einfach schön anzuschauen“. Die beiden Jungs spielen völlig unbefangen ein Mathe-Spiel, in dem sie eine scheinbar einfache Aufgabe lösen müssen: Die Kinder sitzen vor einem Brett mit zehn „Löchern“ und bekommen dazu passende Kugeln, wovon jedes Kind im Wechsel eine oder zwei legen darf. Wer die zehnte Kugel ablegt, hat gewonnen. Das 40 Jahre alte Video wurde von Wittmanns Kollegen von der Universität Dortmund aufgenommen.

Professor sucht Jungs aus Video

Wittmann hofft nun, die Dennis und Benjamin, die heute Mitte 40 sind, zu finden. Sowohl in der Kita, als auch beim FC Brüninghausen, bei dem die beiden wohl im Mini-Kicker-Alter gespielt haben, bliebt die Suche allerdings erfolglos. Dass die Jungs Mitglieder des Vereins waren, schließt Wittmann aus einem Gespräch über das Spiel ihres Teams gegen Eintracht Hombruch. Anschließend legt Dennis die nächste Kugel ins Holzbrett. Die zwei seien „ganz schön pfiffig“, so der Professor.

Wittmann würde das Video gerne auch künftig für seine Arbeit verwenden – wenn die Jungs nichts dagegen haben. Gerne wolle er ihnen das Video zeigen, das zeige, dass Mathematik auch richtig Spaß machen kann. Der Professor hofft, jemanden zu finden, der Dennis oder Benjamin, die Mitte der 1980-er Jahre in der Hombrucher Kita in Dortmund und beim FC Brünninghausen waren, kennt. Wer helfen kann, kann sich direkt per Mail an ihn wenden: wittmann@icloud.com.