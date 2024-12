Rewe und Edeka in Dortmund: Neues Produkt in den Regalen – Kunden flippen aus

„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s!“ – diesen Spruch haben wohl die meisten Liebhaber des „kühlen Blonden“ schon einmal gehört. Denn Bier gehört bekanntermaßen zu den Lieblingsgetränken der Deutschen und genießt auch international hohes Ansehen.

Jetzt sorgt ein bieriges Highlight in den Regalen von Rewe und Edeka für Furore. Kein Wunder, denn das Bier aus Dortmund ist etwas ganz Besonderes.

Rewe und Edeka: Dortmund überrascht mit eigenem Pils

Und in wenigen Tagen, am 12. Dezember 2024, wird es das Bier zum ersten Mal zu kaufen geben. Außerdem wird die Brauerei „einen traditionellen Fassanstich“ veranstalten, wie Geschäftsführer Marc Diegmann den „Ruhr Nachrichten“ sagte. Und zwar pünktlich „um 18.85 Uhr“ – der offiziellen „Geburtsstunde der Borussia-Brauerei“. Umgerechnet also gegen 19.25 Uhr.

Nun ist es klar – die Borussia-Brauerei expandiert weiter und bringt mit dem „Export Borsigplatz Style“ ein eigenes Pils auf den Markt. Und genau dafür gibt es am 21. Dezember von neun bis zwölf Uhr einen Lagerverkauf in der Speicherstraße 48.

Edeka und Rewe: Bier aus Dortmund ab Januar erwerbar

Und dann „sollte [im Januar] das Pils in den meisten Rewe- und Edeka-Märkten verfügbar sein.“ Ob das Dosenbier wie von der Brauerei angekündigt 1,48 Euro kosten wird, bleibt abzuwarten. Denn der Preis kann vom Händler geändert werden, ebenso hat die Dortmunder Brauerei keinen Einfluss auf die Preisempfehlungen von Rewe und Edeka.

Produziert wird das Bier übrigens in der süddeutschen Region. Langfristig will die Borussia-Brauerei ihr Bier aber in Dortmund brauen. Bleibt also nur noch einen guten Durst zu wünschen und Prosit!