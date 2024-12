Rewe, Edeka und Co: Preis-Schock! Lebensmittel so teuer wie seit 50 Jahren nicht mehr – und es könnte noch deftiger kommen

Wer während des wöchentlichen Einkaufs bei Rewe, Edeka und Co. einen Blick auf die Preisschilder wirft, dem fällt auf: Die Preise für Lebensmittel sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Jetzt hat die Preiserhöhung einen neuen Rekord erreicht…

Insbesondere bei einem Lebensmittel sind die Preise bei Rewe, Edeka und Co. immens gestiegen. Nun wurden Preise festgestellt, die auf dem höchsten Stand seit fast 50 Jahren sind!

Rewe, Edeka und Co.: Extreme Preissteigerung

Es geht um das mit Abstand beliebteste Heißgetränk der Deutschen: den Kaffee. Rund 167 Liter konsumiert der Deutsche im Jahr durchschnittlich. Wird sich das bei diesen Preisen bald ändern und die Leute verzichten auf das Getränk bei ihrem Rewe, Edeka und Co-Einkauf? Denn an der Rohstoffbörse ICE in New York ist der Preis für die beliebte Arabica-Bohne jetzt auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren gesprungen, wie die „Bild“ berichtet. Ein amerikanisches Pfund (0,45 Kilogramm) kosten jetzt 3,04 Euro.

Der Grund für die massive Preissteigerung des Kaffees, die bald wohl auch bei Rewe, Edeka und Co. ankommen wird, sei die Angst vor schlechten Ernten. Denn die Arabica-Bohne wird überwiegend in Brasilien angebaut. Wegen des trockenen Wetters Anfang des Jahres wurden die Kaffeebäume geschädigt. Die Händler horten nun den Kaffee als Vorsichtsmaßnahme.

Nestlé zieht mit

Auch der weltweit größte Kaffeeproduzent Nestlé plant eine Preiserhöhung, wie das Finanzmagazin „Bloomberg“ berichtet. Zudem sollen auch die Verpackungen bei Rewe, Edeka und Co. kleiner werden. So müssen Kaffee-Trinker doppelt einstecken!

Doch nicht nur der Kaffee hat Rekord-Preise. Auch die Ernte für Orangen und Kakao musste aufgrund der extremen Wetterverhältnisse in diesem Jahr einstecken. Der Preis für Kakao brach im März alle Rekorde und auch der Preis für O-Saft bei Rewe, Edeka und Co. war im Mai so hoch wie noch nie zuvor.