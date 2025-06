Kaufland: Trend-Getränk heimlich aussortiert? Kunden sind ratlos! „Unerhört“

Ob Espresso Martini, Aperol oder Matcha mit Lavendel-, Erdbeer- oder ganz ohne Püree – immer wieder bestimmen Trend-Getränke das Leben und vor allem den Sommer der Menschen. Auch bei Kaufland & Co. sind die Regale mittlerweile prall gefüllt mit den beliebten Dosen und Flaschen.

Doch nun ist ein bekanntes Koffein-Getränk spurlos aus den Regalen verschwunden – die Fans sind verzweifelt und suchen Hilfe.

Kaufland: Mio Mate spurlos verschwunden – wo ist das Kult-Getränk?

„Ich war in beiden Geschäften, aber beide sagten, sie hätten Mio Mate aus ihrem Sortiment genommen. Ich habe weder Club noch Mio Mate gefunden. Weiß jemand, was hier los ist?“, fragte ein verzweifelter User auf Reddit. Und er ist nicht der Einzige, dem es so geht: Auch weitere Nutzer teilen diese Erfahrung. Das beliebte Getränk ist offenbar aus vielen Kaufland-Filialen verschwunden.

++ Aldi, Kaufland und Co: Kunden können es nicht mehr hören – Kaffee bald unbezahlbar? ++

Und das, obwohl Mate derzeit sehr beliebt ist. Egal, ob als kühles Getränk für zwischendurch oder mit Sekt – viele schätzen Mate mehr als Kaffee. Jetzt fragen sich viele: Ist der Trend vorbei? Und vor allem: Verschwindet das Regal für immer aus den Läden?

Mitarbeiter reagiert: Antwort ist deutlich

DER WESTEN hat einmal genauer bei Kaufland nachgefragt und erhielt prompt eine Antwort. „Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an Lebensmitteln an, wozu auch Club-Mate weiterhin gehört“, betont so eine Pressesprecherin.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und weiter: „Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir darüber hinaus zu unseren Lieferantenbeziehungen grundsätzlich keine Auskunft geben.“ , betont so eine Pressesprecherin.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos Kaufland: Es kommt bei dem Discounter, bei Aldi & Co. nun zu einem waschechten Preis-Gipfel. Kunden müssen bald bei einem bestimmten Produkt deutlich mehr blechen. Welches es ist, erfährst du HIER.