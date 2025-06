Aldi, Kaufland und Co: Kunden können es nicht mehr hören – Kaffee bald unbezahlbar?

Puh, Kaffee-Liebhaber müssen jetzt verdammt stark sein! Ist der Kaffee bei Aldi, Kaufland und Co. bald unbezahlbar?

Wer morgens seine Tasse Kaffee braucht, um wach zu werden, der sollte jetzt besser weiterlesen. Denn in der Kaffee-Welt steht etwas bevor, was den Preis des beliebten Heißgetränks bei Aldi, Kaufland und Co. in die Höhe treiben könnte.

Aldi, Kaufland und Co: Kaffee-Giganten hüllen sich in Schweigen

Wie die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtet, sollen aktuell erste Gespräche über eine mögliche Fusion zwischen dem italienischen Röster Lavazza und dem deutschen Kaffee-Hersteller Dallmayr laufen. Lavazza will sich offenbar mit Dallmayr zusammenschließen. Bei dem Aktientausch-Modell würde Lavazza die Kontrolle behalten.

Auf Nachfrage der „Bild“ wollte sich Dallmayr nicht dazu äußern. Und auch Lavazza hat sich zu einem vermeintlichen Deal nicht geäußert.

Aldi, Kaufland und Co: Bekommt Lavazza bald mehr Macht?

In der Kaffeebranche ist in diesen Tagen ohnehin einiges los. Der Preis für Rohkaffee geht in die Höhe. So kostet Robusta Arabica heute über 70 Prozent mehr als noch Anfang 2024! Ein Zusammenschluss mit Dallmayr könnte für Lavazza mehr Macht bei Preisverhandlungen einbringen.

Kürzlich sicherte sich Lavazza die Hälfte des italienischen Automatenkaffee-Giganten IVS. 2027 soll er sogar komplett übernommen werden. Sollte Lavazza jetzt auch noch Dallmayr übernehmen, würde das Unternehmen einen Umsatz von 5 Milliarden Euro machen.

Aldi, Kaufland und Co: Preise könnten steigen

Und weil Italien, Frankreich und Deutschland kaffeetechnisch dann in einer Hand wären, könnten die Preise eventuell steigen. Es bleibt abzuwarten, auf was sich die Kunden genau einstellen müssen – und ob sie eventuell noch tiefer in die Tasche greifen müssen…