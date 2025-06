Aldi dreht an der Preisschraube – es passiert „auf einen Schlag“

In den vergangenen Jahren bestimmte vor allem eines die Schlagzeilen: die steigenden Preise in den Supermärkten und Discountern. Der Gang zu Aldi und Co. wurde für zahlreiche Kunden zu einem waschechten Spießrutenlauf.

Jetzt dreht Aldi an der Preisschraube – doch Kunden dürfen dieses Mal jubeln, denn die Preise gleich mehrerer Produkte gehen nach unten! Das verkündeten sowohl Aldi Süd als auch Aldi Nord in einer Pressemitteilung.

Aldi: Hier senkt der Discounter seine Preise

Aldi senkt insgesamt 25 Produkte „dauerhaft“, verspricht der Discounter seinen Kunden. Betroffen von der Preisreduzierung sind unter anderem Tierfutter und Pflegeprodukte. Und auch die bei Aldi beliebten Milchmäuse der Eigenmarke CHOCEUR sind ab sofort 20 Cent günstiger.

+++Aldi, Edeka & Co.: Wer gerne Erdbeeren kauft, sollte jetzt besonders gut zuhören+++

„Seit Anfang des Jahres hat Aldi in allen Filialen zahlreiche Artikel über alle Warengruppen hinweg dauerhaft im Preis gesenkt, zuletzt waren es 100 Produkte auf einen Schlag“, schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.

Diese Produkte sind von der Preissenkung betroffen:

Pflegeprodukte:

• LACURA MED Urea Fußbalsam, 150-Milliliter-Tube für 1,65 Euro statt 1,85 Euro (-0,20 Euro)

• LACURA MED Urea Körperlotion, 300-Milliliter-Flasche für 2,79 Euro statt 2,89 Euro (-0,10 Euro)

• LACURA Abschminktücher, 25er-Packung für 0,85 Euro statt 0,95 Euro (-0,10 Euro)

• EURODENT Kinderzahnbürste, 2er-Packung für 0,75 Euro statt 0,85 Euro (-0,10 Euro)

• EURODENT Kinderzahncreme, 100-Milliliter-Tube für 0,50 Euro statt 0,60 Euro (-0,10 Euro)

Schokoladen-Snacks:

• CHOCEUR Milch Jumbo Riegel, 150-Gramm-Packung für 1,69 Euro statt 1,89 Euro (-0,20 Euro)

• CHOCEUR Milch Mäuse, 210-Gramm-Packung für 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-0,20 Euro)

• CHOCEUR Schoko und Keks, 300-Gramm-Packung für 3,29 Euro statt 3,49 Euro (-0,20 Euro)

• CHOCEUR Schoko Milch Riegel, 200-Gramm-Packung für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

• CHOCEUR Schokoriegel in den Sorten Cookies & Milk; Erdbeer Joghurt; Latte Macchiato; Nuss & Crisp; Joghurt und Knusper Milch, 200-Gramm-Packung für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

• CHOCEUR Schoko Knusperriegel, 180-Gramm-Packung für 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)

• CHOCUER Riesen Schoko Küsse, 300-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,59 Euro (-0,10 Euro)

• CHOCEUR Schoko Täfelchen, 5×40-Gramm-Packung für 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-0,20 Euro)

Mehr Themen und News:

Fischkonserven:

• ALMARE Thunfischsalat, 160-Gramm-Packung für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-0,10 Euro)

• ALMARE Thunfisch in Öl, 185-Gramm-Dose für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-0,10 Euro)

• ALMARE Thunfischfilets,195 -Gramm-Dose für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-0,10 Euro)

• ALMARE Heringsfilet in versch. Cremes, 200-Gramm-Dose für 1,09 Euro statt 1,29 Euro (-0,20 Euro