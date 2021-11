Pietro Lombardi in Dortmund: DAS gab es noch nie – „Ihr seid die Ersten“

Dortmund. Am 25. November feierte Pietro Lombardi in Dortmund seinen Tour-Auftakt. Dort kam es dann auch direkt zu einer echten Premiere.

Für seine Fans in Dortmund hatte Pietro Lombardi etwas ganz besonderes im Gepäck: Da kannte der Jubel in der Westfalenhalle kein Halten mehr.

Pietro Lombardi hat ein Konzert in Dortmund gegeben. Dabei kam es zu einer Premiere! Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Pietro Lombardi in Dortmund: DAS gab es noch nie

Auf seinem Konzert in Dortmund performte der Sänger seinen brandneuen Hit „Diamant“ – und der war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht. Also eine waschechte Premiere für die Konzert-Besucher. Erst wenige Stunden nach dem Auftritt kam dann auch die Single offiziell heraus.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Bevor Sarah Engels die Schwangerschaft bekannt gab, heiratete sie ihren Mann, Fußballspieler Julian Engels

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

am 25.11.2021 startet seine Wintertour

„Ihr seid die Ersten!“, betonte der 29-Jährige, ehe er seinen neuen Hit auf der Bühne anstimmte. Die Fans waren nach dieser Aussage völlig aus dem Häuschen.

Pietro Lombardi in Dortmund: Sänger performt bisher unveröffentlichten Song

Einen Tag später machte es der Ex-DSDS-Kandidat dann auch auf seinem Instagram-Account offiziell: „Diamant ist out now. Lasst Liebe da“, schreibt er in einem Post. Und das ließen sich seine Fans dann auch nicht zwei Mal sagen.

„Wieder ein Ohrwurm“, „Toller Song“ oder „Zu schön“, heißt es in der Kommentarspalte, die obendrein noch geschmückt von zahlreichen Herzchen und Flammen-Emoticons ist.

Pietro Lombardi in Dortmund: Fans feiern das neue Werk

Diese Komplimente auf Instagram und der Jubel seiner Fans in Dortmund dürften bei Pietro Lombardi doch runtergehen wie Öl…

>>> Sarah Engels ist die Ex von Pietro Lombardi. Und die schwangere 29-Jährige war kürzlich ziemlich baff – was war da los? Hier mehr. (cf)