Pietro Lombardi in Dortmund: Hammer Nachricht kurz vor Konzert – „Auf ganz spontan“

Dortmund. Es ist soweit, Pietro Lombardi steht in den Startlöchern. Am Donnerstag startet der Sänger seine Tournee in Dortmund.

Seine Fans können Pietro Lombardi live und in Farbe in Dortmund bewundern. Doch vorher hat der DSDS-Sieger noch eine Hammer-Nachricht für all seine Fans!

Pietro Lombardi in Dortmund: Kurz vor Konzert verkündet der Sänger DAS

Dort sind zunächst Ausschnitte von den Konzert-Proben in Dortmund zu sehen. „So Leute. Heute ist die große Generalprobe. Die Band ist ready. Und am Donnerstag geht die erste Show los in Dortmund“, spricht er zu seinen Fans, während er die Bühne filmt. „Wir freuen uns extrem, dass wir spielen dürfen.“

Pietro Lombardi startet Donnerstagabend seine Tour in Dortmund. Foto: imago / Future Image

Dabei appelliert der 29-Jährige aber auch nochmal an seine Fans in Bezug auf Corona: „Wichtig ist, dass wir uns alle an die Regeln halten.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Bevor Sarah Engels die Schwangerschaft bekannt gab, heiratete sie ihren Mann, Fußballspieler Julian Engels

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

am 25.11.2021 startet seine Wintertour

Pietro Lombardi: In Dortmund startet seine Tour

Doch seine Anhänger dürfen sich nicht nur auf den Tour-Auftakt in Dortmund freuen, nein: Wie Pietro Lombardi ebenfalls in seiner Instagram-Story bekanntgibt, wird es am selben Tag einen neuen Song von ihm geben!

„Donnerstag, 23:59 Uhr. Auf ganz spontan. Neuer Song“, schreibt er in die Story, während er im Hintergrund offenbar seinen neuen Hit zum Besten gibt.

Pietro Lombardi in Dortmund: Musiker hat einen neuen Song im Gepäck

„Du bist mein Diamant“, singt er dort unter anderem. Ob Pietro Lombardi damit seine Fans in Dortmund live überraschen wird?

Mit Sarah Engels hat der Musiker einen gemeinsam Sohn, Alessio. Seine Ex ist aktuell schwanger von ihrem neuen Mann Julian Büscher – und war kürzlich ziemlich verzweifelt. Den Grund erfährst du hier.

Und auch Sängerin Lena Meyer-Landrut macht wieder von sich reden. Die einstige ESC-Gewinnerin wendet sich in einem Instagram-Post an einen ganz bestimmten Mann. Hier mehr >>> (cf)