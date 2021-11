Pietro Lombardi ist völlig verzweifelt – „Hilfe!“

Der Countdown läuft bereits, schon ab dem 25. November steht Pietro Lombardi wieder auf der großen Bühne. Es ist der Startschuss für seine Tour. Doch bevor Pietro Lombardi in der Dortmunder Westfalenhalle mit seinen Fans abfeiert, muss der Sänger erst noch ein großes Problem lösen.

Zumindest etwas, das den DSDS-Star selbst enorm stört. Auf Instagram startet er deshalb jetzt einen Hilferuf.

Pietro Lombardi ist geschockt über eine Sache. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Pietro Lombardi braucht dringend Hilfe

„Es ist eine ernst gemeinte Frage“, beginnt Pietro seine Worte in seiner Insta-Story und zeigt dabei auf sein Gesicht:

„Am 25. beginnt meine Tour… das muss weg. Hilfe! Geht das überhaupt?“ Mit „das“ meint der 29-Jährige offenbar seine Haut unter dem Kinn. Denn da gibt es eine Sache, mit der er nicht mehr leben will.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Bevor Sarah Engels die Schwangerschaft bekannt gab, heiratete sie ihren Mann, Fußballspieler Julian Engels

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

am 25.11.2021 startet seine Wintertour

Pietro: „Kennt ihr jemanden, der Doppelkinn entfernen kann? Ich meine das ernst! Auf jedem Bild… ich lächle und hier ist so ein kleiner Hubbel. Ich weiß nicht, ob das genetisch ist, aber das muss weg. Das stört mich unnormal.“

So so ein Doppelkinn also. Ob er sich da mal nicht verguckt hat?

Pietro Lombardi kann es nicht glauben

Seine Fans wollen den Ex von Sarah Engels aber auch so sehen, Doppelkinn hin oder her. Und Pietro Lombardi ist auch international sehr gefragt. Schließlich ist sein Konzert in Wien restlos ausverkauft. „Ich war wirklich überrascht, weil Wien eines der Städte war, die als Erstes ausverkauft war. Danke Wien.“

In diesen Städten tritt Pietro Lombardi in den nächsten Wochen auf:

25.11.: Dortmund

30.11.: Leipzig

2.12.: Bremen

4.12.: Köln

6.12.: Frankfurt am Main

8.12.: Wien

12.12.: Fürth

15.12.: Oberhausen

17.12.: Freiburg im Breisgau

18.12.: Kempten

19.12.: Karlsruhe

20.12.: München

21.12.: Hamburg

22.12.: Berlin

Bei RTL ist Pietro Lombardi mit DSDS TV-technisch groß geworden. Der Sender muss nun überraschenderweise sein Programm ändern. Warum, erfährst du hier >>> (jhe)