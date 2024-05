Lotto-König Chico kann nur müde lächeln – Gewinner aus NRW vergisst etwas Entscheidendes

Lotto-König Chico gelang vor einiger Zeit etwas, wovon wohl die allermeisten von uns träumen: Er sahnte den ganz großen Jackpot ab! Satte zehn Millionen Euro durfte der Dortmunder plötzlich sein Eigen nennen.

Seit dem führt Kürsat Y., so Lotto-König Chicos bürgerlicher Name, ein Leben in Saus und Braus. Egal ob dicke Protzkarren, teure Daunenjacken oder luxuriösen Schmuck: Chico lässt es ordentlich krachen! Klar, dass viele diesem Leben nachzueifern versuchen. Ein Tipper aus NRW sahnte an Pfingsten ebenfalls im Lotto ab. Doch er machte einen entscheidenden Fehler, worüber Lotto-Profi Chico wohl nur müde lächeln kann.

Lotto-Gewinner aus NRW machte einen kleinen Fehler

Über Pfingsten zum zweifachen Millionengewinn – einem Lotto-Tipper aus Nordrhein-Westfalen ist dieses Glück am Samstag (18. Mai) widerfahren: Sein Treffer in der zweiten Gewinnklasse ist rund 2,3 Millionen Euro wert!

Der Tipp wurde schon am Mittwoch (15. Mai) in einer Lotto-Annahmestelle im Rhein-Sieg-Kreis abgegeben. Mit dem Spieleinsatz von 29,55 Euro für die Ziehungen am 15. und 18. Mai räumte der noch unbekannte Glückspilz ordentlich ab.

DAS sind die Zahlen, die für das große Glück sorgen

Sein stolzer Gewinn beträgt genau 2.341.032,50 Euro. Ob es sich bei dem Gewinner aus NRW um einen einzelnen Spielteilnehmer oder eine Tippgemeinschaft handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Fakt ist aber: Nur die Superzahl 0 hat auf dem Spielschein gefehlt, um den Jackpot zu knacken – wie bitter! Doch der Gewinn von rund 2,3 Millionen Euro kann sich trotzdem durchaus sehen lassen. Die Zahlen, die für das große Glück sorgten, lauten 1, 2, 28, 36, 43 und 49.

