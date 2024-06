Lotto-König Chico schimpft über Nagelsmann-Entscheidung bei der EM 2024: „Riesen-Fehler“

Lotto-König Kürsat Yildirim alias Chico ist bekennender Fußball-Fan und fiebert dementsprechend der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land entgegen. Am 14. Juni bestreitet Deutschland als Gastgeber das Eröffnungsspiel gegen Schottland (21 Uhr).

Auch der Lotto-Millionär aus Dortmund will sich das Spiel Deutschland – Schottland anschauen. 26 Spieler stehen im DFB-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann. So kurz vor dem EM-Auftakt schmerzt Chico eine Kader-Entscheidung bis heute, wie er gegenüber DER WESTEN verrät.

Lotto-König Chico vermisst IHN im DFB-Kader

Julian Nagelsmann hat sich der Verantwortung gestellt und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in einer schwierigen Phase übernommen. 2014 feierten wir alle, als Schweinsteiger, Lahm, Kroos und Co. den WM-Titel holten, danach ging die Leistungskurve sukzessive nach unten. 2018 und 2022 das Aus in der Gruppenphase bei der WM, 2020 war im Achtelfinale gegen England Endstation.

Als eine erste Reaktion auf die durchwachsenen Test-Spiele auf dem Weg zur EM 2024 holte Nagelsmann Toni Kroos zurück, der bereits mit seiner Karriere als DFB-Spieler abgeschlossen hatte. Dementsprechend hoffte Lotto-König Chico auch auf eine Nominierung eines anderen WM-Helden von 2014: Mats Hummels.

„Mein Herz ist am Weinen“

Doch Nagelsmann hat offenbar andere Pläne für die Abwehr und ließ den BVB-Star zuhause. Für den 42-jährigen Multimillionär ein „Riesen-Fehler“, wie er gegenüber DER WESTEN verrät. „Das muss ich wirklich vom ganzen Herzen sagen. Ohne Mats kann ich mir die Deutschland-Spiele nicht vorstellen. Ich liebe den Jungen einfach, weil er so ein starker und erfahrener Spieler ist. Mein Herz ist am weinen, weil sie ihn nicht geholt haben.“

Als leidenschaftlicher Fan von Borussia Dortmund hat Chico natürlich fast alle Spiele von Hummels in dieser Saison gesehen. Besonders in der Champions League konnte der 35-jährige Routinier seine ganze Erfahrung ausspielen. Ob der Dortmunder Recht haben wird und die Nicht-Nominierung von Hummels dem DFB-Team am Ende auf die Füße fallen könnte, wird sich wohl in den nächsten Wochen entscheiden.