Lotto-Chico: Hat er es sich HIER bei „Promis unter Palmen“ mit allen verscherzt?

Nach dem Eklat in Folge 2 von „Promis unter Palmen“ mussten Chico-Fans zittern. Denn Kim Virginia forderte den Ausschluss des Lotto-Millionärs aus dem Reality-Format. Sie fühlt sich von dem Dortmunder geschlagen, während der seine Unschuld beteuerte. Kim Virginia setzte Sat.1 die Pistole auf die Brust und kündigte an: „Er oder ich.“ (Mehr dazu hier >>>)

Der TV-Sender ging auf Nummer sicher und schaltete bei der Bewertung der Szene eine Anwältin ein. In Folge 3 von „Promis unter Palmen“ brachte deren Einschätzung Gewissheit. Doch damit war die Sache für Chico noch lange nicht ausgestanden.

Lotto-Chico: Klares Urteil nach Eklat um Kim Virginia

Das Urteil der Juristin war klar. Sie konnte bei dem angeblichen Schlag weder einen zivilrechtlichen noch strafrechtlichen Strafbestand erkennen, auch wenn Chicos Griff ins Gesicht von Kim Virginia „unerwünscht“ gewesen sein mag. Das teilte der zuständige Programm-Chef des Senders den Teilnehmenden mit.

Dabei appellierte er daran, die Grenzen aller Mitmenschen zu respektieren. Eine Ansage, die nicht nur an Chico ging, sondern an alle Kandidaten und Kandidatinnen in der Runde. Und die sollte sich auch Kim Virginia zu Herzen nehmen, nachdem sie Chris Manazidis gegen dessen Willen dazu genötigt hatte, ihre Brüste anzufassen. Der Youtuber reagierte nach der Szene schockiert und nickte deshalb sichtlich erleichtert bei der Ansage des Programm-Chefs.

Chico schmiedet Intrige

Danach entschuldigte sich der Lotto-Glückspilz in der Runde für sein Verhalten. Kim Virginia, die schon auf gepackten Koffern saß, blieb doch in der Villa. Doch am Ende der Folge sollte der Reality-Star gehen – und das lag vor allem an Chico. Denn der heckte gemeinsam mit Yvonne Woelke einen Plan aus.

Die Intrige sah vor, dass Yvonne Woelke als Kapitänin ihre Teams im Falle einer Niederlage Kim Virginia zum Abschuss freigibt. Weil letztere es sich im Laufe der Zeit so ziemlich mit allen aus der Runde verscherzen sollte, ging der Plan tatsächlich auf. Auch weil Chico sein Team vorsätzlich im Stich ließ und es somit disqualifiziert wurde.

Das sei eigentlich nicht seine Art, beteuert der Mann aus dem Ruhrpott, wo es direkt und ehrlich zugeht. Aber nach den Gewalt-Vorwürfen und heftigen Beleidigungen („Hundesohn“) habe Chico einfach keinen Bock mehr auf sie gehabt. Bleibt nur die Frage, wie die Aktion bei den anderen Kandidaten ankommt. Gut möglich, dass Chico durch die Intrige reichlich Vertrauen in der Villa verspielt hat.

Wer schon vor den TV-Zuschauern wissen will, ob Chico bei den nächsten Nominierungen dran glauben muss, kann die vierte Folge „Promis unter Palmen“ schon eine Woche vorher bei Joyn sehen.