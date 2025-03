Lotto-König Chico verfällt in alte Muster – „Königsallee leergekauft“

Chico war mal wieder shoppen. Diesmal zog es den Lotto-Millionär aus Dortmund nach Düsseldorf. Schließlich reiht sich hier auf der Kö ein Luxus-Kleidungsgeschäft an das nächste. Dabei machte der Lotto-König schon kurz nach seinem Gewinn vor gut zwei Jahren immer wieder von sich reden, weil er viel Geld für Designer-Kleidung ausgab.

Vor allem seine immense Sammlung an Daunenjacken bereute Chico nach dem Kauf, versuchte sie später zu verkaufen (>>hier mehr dazu). Nun verfällt der Dortmunder erneut in einen Kaufrausch.

Lotto-König Chico: Dafür gibt er sein Geld aus

Am Mittwoch (26. Februar) war der Lotto-Millionär aus Dortmund in Düsseldorf unterwegs. Später teilte er ein Foto von seinem Shopping-Trip in seinem Instagram-Account. „Heute habe ich die Königsallee leer gekauft jetzt geht es ab im Urlaub.“

Im Video ist zu sehen, wie Chico gerade aus dem Dior-Geschäft an der Kö kommt, in den Händen gleich zwei Tüten. „Was hast du gekauft?“, fragt ein Mann aus dem Off. „Ich habe komplett Düsseldorf eingekauft“, sagt Chico, als wäre das nichts. „Ich weiß nicht, wie wir das reinkriegen, aber das muss irgendwie gehen.“ Während er versucht, die Tüten in seinem schwarzen Porsche Cabriolet zu verstauen, wird es ihm irgendwann scheinbar zu bunt. „Man, mach die Kamera aus“, ruft er aus.

Lotto-Chico aus Dortmund: Follower schockiert – „Geldverbrennung“

Viele seiner Follower gönnen Chico sein Luxusleben. „Das ist ein Traum, shoppen ohne Geldsorgen und dann in Urlaub. Ich beneide dich“, reagiert etwa eine Nutzerin in den Kommentaren auf das Video. „Läuft bei dir“, meint ein anderer anerkennend. Doch nicht alle sind so gönnerhaft.

„Reicht nicht irgendwann mit Klamotten?“, fragt ein Nutzer. „Man könnte mit dem Geld viel schönere Dinge tun“, gibt ein anderer zu bedenken. Der nächste nennt es schon „Geldverbrennung im Akkord“. „Warum musst du immer so angeben?“, will noch einer wissen.

„Lasst den Mann doch einfach in Ruhe einkaufen! Hätten wir gewonnen, hätten wir es genauso gemacht“, relativiert eine Followerin auf Instagram die Kritik. „Er versucht seinen Reichtum durch Immobilien zu sichern und tut dabei sogar Gutes – zum Beispiel für Obdachlose. Warum findet ihr immer wieder negative Worte gegen ihn? Was habt ihr gespendet oder Gutes getan? Echt traurig…“

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.