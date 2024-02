Lotto-König Chico vertickt seine Daunenjacken und Hosen – irre, welche Preise er aufruft

Na, was ist denn da schon wieder los?! Eigentlich ist Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, dafür bekannt sein Lotto-Geld mit beiden Händen auszugeben oder großzügige Geschenke zu verteilen.

Doch jetzt hält Chico selbst die Hand auf. Der Lotto-Millionär hat seinen Kleiderschrank ausgemistet und bietet zahlreiche seiner Luxus-Klamotten und Accessoires zum Verkauf an. Wer denkt, man könne einen regelrechten Schnapper landen, dürfte enttäuscht sein. Der neureiche Dortmunder ruft immense Summen für die Second-Hand-Ware auf.

Lotto-Chico will sein Taschengeld aufbessern

Es war ein waschechter Kaufrausch, in den Chico nach seinem Lotto-Gewinn Ende 2022 geraten ist. Mit seinen knapp zehn Millionen ging der ehemalige Kranfahrer auf die ganz große Shopping-Tour. Ob Ferrari, Porsche oder Rolex-Uhren – Chico konnte es nicht teuer genug sein. Er bereute davon nach eigenen Angaben kaum etwas. Rückblickend betrachtet er nur den Kauf seiner 76 Daunenjacken als dümmste Investition. Einige davon bietet er jetzt über Instagram zum Verkauf an (mehr dazu hier >>>).

Ein paar grüne Scheine müssen seine Fans allerdings hinblättern, um dem Look ihres Idols nachzueifern. So will Chico beispielsweise 800 Euro für seine cremeweiße Moncler-Daunenjacke. Etwas günstiger kommt die weiße Belstaff-Daunenjacke (600 Euro) daher. Dazu vielleicht noch ein paar Birkenstock (Alexander-Rothschild-Edition) für 450 Euro gefällig? Oder eine der beiden Dsquared-Jeans für jeweils 400 Euro?

Chico verjubelt Luxus-Ware

Klar ist: Die Klamotten haben ihren Preis. Das zeigt etwa die Dita-Sonnenbrille, die Chico für 900 Euro verkaufen will. Neupreis? 1049 Euro. Heißt im Klartext: Der Dortmunder bietet seine Luxus-Ware zum Rabatt-Preis an und schlägt nicht noch mehr drauf, weil sie aus seiner Hand stammen. Doch trotz mehr als 2.200 Followern seines neuen Instagram-Kleiderschrank-Accounts scheint das Interesse bislang sehr dürftig.

Das einzige Produkt, was er in den ersten Tagen verkauft hat, ist ein Besiktas-Istanbul-T-Shirt. Für 30 Euro. Immerhin. Und schließlich auch eine gute Idee, die Klamotten nicht im Schrank vergammeln zu lassen und sie stattdessen an Leute zu geben, die sie gebrauchen können. Stellt sich nur die Frage, ob der Verkauf besser anlaufen würde, wenn Chico zumindest einen Teil der Einnahmen für wohltätige Zwecke spenden würde. Einen weiteren Kaufanreiz hat der 43-Jährige immerhin parat: „Auf Wunsch gebe ich eine Autogrammkarte.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.