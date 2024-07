Lotto-König Chico verrät, was sein Outfit kostet – allein für seinen Gürtel hat er 1.700 Euro geblecht

Millionen Deutsche versuchen jede Woche ihr Glück beim Lotto und hoffen auf den Jackpot. Doch was passiert, wenn der Jackpot geknackt wird? Was kauft man sich dann, wie verhält man sich? Kürsat Yildirim alias Chico hat sich für einen besonderen Weg entschieden. Nachdem er knapp zehn Millionen Euro gewonnen hatte, ging er an die Presse, teilte sein Leben als Lotto-König Chico in sozialen Netzwerken.

Auf Instagram lässt er seine 844.000 Follower an seinem Alltag teilhaben. Dabei postet er fleißig über sein soziales Engagement, aber auch seine Urlaube im Süden. Und natürlich lässt er alle an seinen Investitionen teilhaben: teure Uhren und Luxusautos und natürlich seine Outfits. In einem neuen Video verrät er jetzt, wie viel er für seine Klamotten hingeblättert hat.

Lotto-König Chico: Wieviel ist dein Outfit wert?

Influencer Hassan El Zein traf Chico und berichtet von dem Treffen in einem Video auf Instagram. Zu Beginn des Videos fragt er den Dortmunder nach dem Preis seines Autos. Chico kommt sofort ins Plaudern. Satte 300.000 Euro hat er für den schicken Wagen von Porsche, einen 911 Turbo S2, geblecht. Gehört schließlich zum Auftritt dazu! Weiter geht es mit seinen Schuhen. Die Schlappen sind „die billigsten“, aber seine Lieblingslatschen sind eben die von der Marke Birkenstock. Auf 150 Euro schätzt er sie.

+++ Lotto-König Chico erlebt den puren Horror – „Bin fix und fertig“ +++

Für die Hose, eine zerrissene graue Jeans, hat er mal eben 700 Euro ausgegeben. Ein Schnäppchen für den Lotto-König, wie es scheint. Doch damit nicht genug. Zur Hose trägt er einen schwarzen, glitzernden Gürtel. Für den hat er satte 1.700 Euro ausgegeben!

Teure Weste

Auf die Jeans trägt er ein weißes T-Shirt und darüber eine schwarze, ärmellose Weste von Givenchy. Kosten für den Gürtel: 2,700 Euro, das T-Shirt hat er für 500 Euro ergattert. Abgerundet wird das Outfit durch eine Bauchtasche von Dior, für die Lotto-König Chico schlappe 1.200 Euro ausgab, wie er im Video erzählt. Weil ihm der Gürtel der Tasche nicht gefallen habe, habe er sich einen Ersatz dazu gegönnt – für zusätzliche 900 Euro.

Nicht zu vergessen natürlich seine goldene Rolex-Armbanduhr. 45.000 Euro hat er nach eigenen Angaben für das Schmuckstück ausgegeben. Macht zusammen, ohne das Auto, 51.950 Euro. Ohne die Uhr also fast 7.000 Euro nur für sein Outfit. Bleibt nur die Frage: Was kostet die Welt?