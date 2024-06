Frau aus dem Ruhrgebiet sahnt im Lotto ab – beim Blick auf die Summe kann Chico nur müde lächeln

Wer an Lotto denkt, der denkt auch sofort an ihn: Kürsat Y., alias Lotto-König Chico gewann einst satte zehn Millionen Euro beim Glücksspiel. Aus seinem Reichtum machte er nie einen Hehl, ging damit ganz bewusst an die Öffentlichkeit. Jetzt hat auch eine Frau aus Herne (Ruhrgebiet) kräftig in der Lotterie abgeräumt.

+++Essen: Ute verabschiedet sich langsam vom Leben – ihr letzter Wunsch ist „gigantisch“+++

Chico erlebte das, wovon die meisten von uns nur wage träumen dürfen: einen Lotto-Gewinn. Sein Geld investierte er unter anderem in Protzkarren und Luxus-Daunenjacken. Ob das diese Frau aus dem Ruhrgebiet auch so machen wird? Doch bei dem Gewinn, den die Hernerin einsackte, kann Chico nur müde lächeln.

Frau aus dem Ruhrgebiet sieht gegen Chico alt aus

Bei einer Sonderverlosung der Aktion Mensch-Lotterie konnte eine 43-Jährige aus NRW immerhin eine Million Euro absahen. Für jeden Normal-Verbraucher eine absolut utopische Summe. Nicht aber für Chico, der das zehnfache absahnte.

Unser großes EM-Tippspiel startet!

Bei unserem kostenlosen EM-Tippspiel kannst du große Preise abräumen! Die besten Teilnehmer gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, eine Reise und vieles mehr. Jetzt HIER klicken und noch schnell anmelden.

Die Hernerin gehört zu den mehr als 20.000 Glückspilzen, die bei der Verlosung bedacht wurden, wie das Online-Portal „come-on.de“ berichtet. Zu der wöchentlichen Ziehung wurden zusätzlich 20 Millionen Euro bei der Verlosung ausgeschüttet.

Mehr als fünf Milliarden Euro für soziale Projekte

Durch die Teilnahme an der Lotterie ermöglicht Aktion Mensch die Finanzierung ihrer Förderprojekte. So tragen die Teilnehmer dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern. So sollen im Jahr 2023 viele soziale Projekte in NRW mit über 50 Millionen Euro unterstützt worden sein.

Mehr News und Themen haben wir hier für dich zusammengefasst:

Die Aktion Mensch hat seit ihrer Gründung im Jahr 1964 mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte abgegeben, wie „come-on.de“ schreibt. Jeden Monat unterstützt die Aktion Mensch mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie bis zu 1.000 Projekte.