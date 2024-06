Lotto-König Chico mit gewagtem EM-Geheimtipp – „Die sind wirklich stark“

Kürsat Yildirim ist in Dortmund und über die Stadtgrenzen hinaus auch als Lotto-Millionär Chico bekannt und fiebert gemeinsam mit vielen anderen Fußballfans auf den EM-Auftakt hin. Während der ein oder andere noch über seinen Tipp zum EM-Sieger nachdenken muss, hat der Lotto-Glückspilz bereits einen klaren Favoriten.

Am Freitag, den 14. Juni 2024 ist es endlich so weit. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in München auf die schottische Auswahl und versucht sich ganz nach dem Motto „Das Runde muss ins Eckige“ im Rahmen des Eröffnungsspiels zu behaupten.

Lotto-König Chico enthüllt gegenüber DER WESTEN, auf welche Mannschaft er bei der diesjährigen Heim-EM setzen würde. Fest steht: Der Dortmunder lag schon einmal im wahrsten Sinne des Wortes „Gold richtig“. Ob er dieses Mal erneut den richtigen Riecher behält?

Lotto-König Chico plaudert es aus

Wer bei den EM-Spielen nicht auf das Land setzt, in dem er wohnt oder aus dem er kommt, der fiebert in der Regel zumindest mit den jeweiligen Top-Favoriten mit. Expertenmeinungen zufolge scheinen England und Frankreich bislang hoch im Kurs zu sein. Andere hingegen sehen gute Chancen für Spanien, Portugal oder auch den Gastgeber Deutschland. Für Lotto-König Chico scheint jedoch eine ganz andere Mannschaft weit vorne zu sein, die bisher wohl nur wenige auf dem Schirm haben.

Wer sich in diesem Jahr den Titel der EM 2024 einheimsen kann? Darauf hat Chico eine klare Antwort. „Mein Favorit ist in diesem Jahr Österreich, weil ich beobachte diese Mannschaft schon lange und die sind wirklich stark“, erklärt er gegenüber DER WESTEN. Doch wie kommt der Lotto-König zu dieser Vermutung? Immerhin: Die Mannschaft unserer österreichischen Nachbarn zählt nicht grade zu den Top-Favoriten der EM 2024.

Warum ausgerechnet SIE?

Auf die Frage, wieso gerade Österreich gute Chancen auf den EM-Titel hat, regiert Chico eher zurückhaltend und möchte die Gründe für seine Annahme nicht verraten. Ob er mit diesem Tipp vielleicht entgegen aller Erwartungen am Ende Gold richtig liegt?

Österreich nimmt zum dritten Mal in Serie an der Europameisterschaft teil und trifft in der Gruppenphase bereits auf die Niederlande, Frankreich und Polen. Starke Konkurrenz, es wird auf jeden Fall nicht leicht, das Viertelfinale zu erreichen. Doch die polnische Mannschaft musste beispielsweise kurz vor EM-Start auf ihren Superstar Robert Lewandowski verzichten. Weltmeister Frankreich geht als Gruppen-Favorit in das Turnier, aber auch Österreich kann mit einer breiten Brust antreten. Denn unser Nachbarland hat in den letzten zehn Partien nur ein Spiel verloren. Konnte auch Deutschland kurz vor der EM mit 2:0 niederringen.

Wie stark Österreich tatsächlich in dieser EM abschneidet, bleibt abzuwarten. Damit der Lotto-König Chico Recht behält, müssen sich die Spieler am 17., 21. und 25. Juni erst mal gegen die anderen Mannschaften innerhalb der Gruppe D durchsetzen.