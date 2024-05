Lotto-König Chico mit wichtiger Nachricht an Fans – „Ich habe damit nichts zu tun“

Lotto-König Chico ist bei seinen Fans äußerst beliebt. Diese sind wohl auch auf eine angeblich besondere Aktion von ihm aufmerksam geworden: Der Dortmunder Millionär hat seine eigene virtuelle Kryptowährung.

Doch Vorsicht! Jetzt hat Chico in den sozialen Medien klargestellt, dass er nichts mit dem „ChicoCoin“ zutun hat. Fans sollten also lieber die Finger davon lassen.

Lotto-König Chico warnt vor „ChicoCoin“

In den letzten Jahren wurden sogenannte Kryptowährungen immer beliebter. Eine der Größten ist der sogenannte Bitcoin. Offenbar gibt es nun auch einen „ChicoCoin“, benannt nach dem bekannten Lotto-König. Doch Fans sollten nicht voreilig zugreifen. Denn der Dortmunder Millionär warnt davor, dass er bei der Kryptowährung nicht seine Finger im Spiel hat.

Auf Instagram rät er in einer Story zur Vorsicht. „Mich schreiben viele an wegen irgendeinem ChicoCoin, der auf meinem Namen erstellt wurde.“ Er macht seinen Follower klar: „Ich habe damit nichts zu tun. Alles auf eigene Gefahr!“. Wer also auf eine eigene Währung des Millionärs gehofft hat, wird getäuscht.

Lotto-König Chico warnt seine Follower. Foto: https://www.instagram.com/chico_lottomillionaer

DAS sind Kryptowährungen

Bei Kryptowährungen handelt es sich um virtuelle Währungen, die einen digitalen Zahlungsverkehr ohne Banken ermöglichen. Daten, wie zum Beispiel der Sender, der Empfänger und der Betrag einer Transaktion, werden verschlüsselt. Anstatt von einer zentralen Behörde oder Bank werden sie durch ein Netzwerk von Computern betrieben.

Solche Währungen genießen eine hohe Anonymität. Dadurch werden sie im Darknet häufig benutzt, um kriminelle Geschäfte abzuwickeln. Mittlerweile gibt es verschiedene Arten von Kryptowährungen. Der Bitcoin war mitunter die erste Kryptowährung der Welt. Er wurde auch schnell zur bekanntesten und teuersten.