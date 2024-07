Lotto-König Chico verwirrt mit einer Warnung – „Macht nicht denselben Fehler“

Auf Instagram postet der Lotto-König Chico ein neues Video und wendet sich dabei an seine Community. An seine Fans gibt er die Warnung: „Macht nicht denselben Fehler wie ich.“ Zunächst verwirrend für viele, aber der Lotto-Gewinner erklärt schnell, was er damit meint.

Der Lotto-König Chico erklärt in dem Video, dass er weiß, dass viele ihn bewundern, aber er bittet darum, dass man ihn nicht als negatives Vorbild nimmt. In letzter Zeit sieht er vermehrt Leute, die extrem viel Lotto spielen und ihr ganzes Geld für Glücksspiel versetzen.

Lotto-König Chico will kein negatives Vorbild sein

Der Lotto-König Chico erinnert jedoch daran, wie viel Glück er hatte, als er den Jackpot geknackt hat. Wie er erklärt, ist die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, „1 zu 140 Millionen.“ Selbst wenn er gewonnen hat, bedeutet das nicht, dass jeder dieses Glück erfahren kann.

Wie er ausdrückt: „Was mir passiert ist, war ein Wunder.“ Der Lotto-König Chico hatte einfach extrem viel Glück, als er den Jackpot gewonnen hat. Er erklärt, dass es wahrscheinlicher ist, dreimal vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto zu gewinnen.

Lotto-König Chico will kein schlechtes Beispiel sein und warnt deswegen vor den Gefahren von Glücksspiel. In seiner Vergangenheit hat Chico viele Fehler gemacht. Wie er erklärt, hatte er viele persönliche Probleme und hat deswegen alles, was er verdient hat, in Lotto investiert.

Lotto sollte man nur im Rahmen spielen

Für ihn ist es zwar gut ausgegangen, aber nicht jeder kann so viel Glück haben wie der Lotto-König Chico. Er gibt deshalb die Warnung, dass man zwar Lotto spielen kann, aber „alles nur im Rahmen“. Selbst er spielt mittlerweile nur noch einmal pro Woche Lotto. Chico sagt, dass es nichts bringt, viel Geld zu investieren, denn „wenn das Glück dich treffen soll, dann trifft es dich.“

In den Kommentaren wird der Lotto-König Chico für seine Warnung an die Fans gelobt. Eine Userin kommentiert den Instagram-Post: „Du hast vollkommen recht. Sei dir gegönnt. Ich finde das richtig korrekt, dass du das erwähnst.“