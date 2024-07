Lotto-König Chico darf Flieger nicht verlassen – auf einmal marschiert die Polizei an

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-König Chico, hat sich gerade erst seinen Traum von einem Appartement am Phoenix-See in Dortmund erfüllt. Doch viel Zeit zuhause verbringt der Multimillionär derzeit nicht.

Nach seinem Urlaub in der Türkei zieht es Lotto-König Chico nun nach Italien. Als der Dortmunder am Flughafen Köln/ Bonn am Dienstag (23. Juli) in seinen Eurowings-Flieger nach Neapel einsteigt, ist noch alles in Ordnung. Doch in Italien erlebt er kurz nach der Landung eine bittere Überraschung.

Lotto-König Chico darf Flieger nicht verlassen – Polizei-Einsatz!

Gut gelaunt zeigt sich der 42-Jährige auf Instagram am Flughafen Köln/ Bonn, wie er in das Flugzeug nach Neapel einsteigt. Doch als die Maschine landet, weiß der Dortmunder plötzlich gar nicht mehr, wie ihm geschieht.

„Wir sind gelandet, aber wir kommen hier nicht raus. Wir sitzen seit einer halben Stunde hier fest und wir wissen nicht, was los ist. Ich glaube es ist zu voll, weil so viele Leute gerade nach Italien reisen“, erklärt er, während Chico noch mitten im Gang des Eurowings-Fliegers steht. Einige Passagiere hätten das Flugzeug bereits verlassen dürfen.

Plötzlich wird es noch kurioser, denn Polizei-Beamte betreten das Flugzeug. Lotto-König Chico darf inzwischen nach draußen und in einem Shuttle-Bus Platz nehmen. Doch noch immer ist er sichtlich verwirrt. Das einzige, was er mitbekommen habe, sei, dass es um einen Mann ginge, der „handgreiflich“ geworden sei. Doch viel mehr erfährt der 42-Jährige auch nicht. Nach dem Schreck beginnt für ihn der schöne Teil des Urlaubs – es geht erstmal zum Hafen.