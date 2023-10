Lotto-König Chico: McDonald’s-Besuch nach Gala – plötzlich schaltet sich ein alter Rivale ein

Vor gut einem Jahr sahnte Lotto-König Chico aus Dortmund zehn Millionen Euro im Lotto ab. Seither gönnte er sich Luxus-Karren, teure Uhren und unzählige Daunenjacken. Wahrscheinlich wird auch schon der ein oder andere hochpreisige Restaurant-Besuch auf seiner langen Liste an Investitionen stehen.

Umso schöner, wenn auch Kürsat Yildirim, wie Lotto-König Chico mit bürgerlichem Namen heißt, hin und wieder beweist, wie bodenständig er doch geblieben ist. Nach einem Gala-Besuch wurde er so kürzlich mit seiner Freundin ausgerechnet in einer McDonald’s-Filiale gesichtet. Doch ein alter Rivale wollte diesen Anblick nicht unkommentiert lassen.

Lotto-König Chico und Candice bei McDonald’s gesichtet

„Jede gute Party endet hier“, ist sich auch der Dortmunder sicher. So kam vor gut einer Woche eins zum anderen, nachdem Chico und Candice eine Gala-Veranstaltung verlassen hatten. In elegante Schale geworfen, tippten sie ihre Bestellung am Bildschirm wie ganz normale Kunden ein. Später sollte der Lotto-Millionär das Bild auf Instagram posten – und erhielt dafür zahlreiche Reaktionen seiner Fans (wir berichteten).

Doch auch vor McDonald’s größtem Rivalen – der Fast-Food-Kette Burger King – blieb der Besuch der beiden Dortmunder nicht unentdeckt. Und einen Kommentar konnte sich einer der Mitarbeiter scheinbar nicht verkneifen. „Aaaaawww! Wir haben gerade ganz nice Coupons in unserer App“, schrieb Burger King dreist unter den Post.

Chico und McDonald’s hüllen sich in Schweigen

Fans dürften jetzt auf eine Reaktion von Chico oder seiner Freundin Candice warten. Doch die ließen den dreisten Kommentar von Burger King bislang unkommentiert. Auch der Konkurrent McDonald’s scheint der Post kalt gelassen zu haben, denn auch der Fast-Food-Konkurrent hüllte sich bislang nur in Schweigen.

Bleibt abzuwarten, wo der Lotto-König aus Dortmund und seine Herzensdame als nächstes aufkreuzen und bei ihren Fans für Aufsehen sorgen. Bis es soweit ist, werden wir Chico wohl erst mal auf der Mattscheibe zu sehen kriegen. Denn der Millionär bekommt seine eigene Vox-Dokureihe. Mehr dazu liest du hier >>>.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.