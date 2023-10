Lotto-König Chico: Nach Mega-Investition – jetzt lässt der Dortmunder tief blicken

Rund ein Jahr ist es her, als Kürsat Yildirim aus Dortmund den Lotto-Jackpot geknackt hat. Beinahe zehn Millionen Euro räumte Chico ab und erzählte in aller Öffentlichkeit davon. Seitdem kann jeder dabei zuschauen, was der ehemalige Kranfahrer sich von seinem Lotto-Gewinn mal wieder gönnt.

Ob Instagram, Youtube oder TikTok: Chico zeigt seinen Fans (und Neidern) überall im Netz, was er hat. Dazu gibt er in seinem Podcast bei Spotify gemeinsam mit seiner neuen Freundin Candice Newgas Einblick in sein Privatleben. Bald kannst du die beiden sogar im Fernsehen sehen.

Lotto-König: Neues zur Mega-Investition

So ist Chico demnächst in der Vox-Dokureihe „Alles auf Anfang! Startschuss für ein neues Leben“ zu sehen. Wie der TV-Sender mitteilte, sollen die Zuschauer dabei einen Blick hinter die Kulissen von Chicos neuem Glamour-Alltag werfen können.

Auch interessant: Chico wirft sich für Gala-Abend in Schale – kaum zu glauben, wie der Abend für den Lotto-König endet

Für die dreiteilige Doku-Reihe hat ein Vox-Team den Lotto-Millionär und seine Candice nicht nur in Dortmund begleitet, sondern sind dem Traumpaar auch in seine alte Heimat, der Türkei gefolgt. Hier hatte Chico eine seiner ersten Mega-Investitionen, eine Mandel-Plantage, getätigt.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Wenige Monate später ließ er im Gespräch mit Klaas Heufer-Umlauf bei „Late-Night-Berlin“ durchblicken, dass er den Kauf bereits bereue. Die Mandelplantage habe er sich auch nur gegönnt, weil er dachte, dass reiche Menschen in fettarmer Milch baden, Prosecco trinken und sich dabei eine „Mandel in den Arsch“ schieben. Weil er jetzt so viel Reiche kennenlerne, könne er damit doch gutes Geld verdienen, erzählte er und stellt klar: „War nur Spaß“.

Doch wie steht es heute um die 20 Hektar große Plantage in Ostanatolien mit 6.000 Mandelbäumen? Ob es in der neuen Vox-Doku-Reihe dazu Neuigkeiten gibt? Ab dem 24. November (immer freitags) werden wir es in den drei Episoden von „Neues Leben, neues Glück?“ bei Vox erfahren.

Mehr Themen:

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.