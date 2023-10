Jede gute Party endet hier, heißt es im Volksmund. Und gerade dann, wenn man es sich wie Lotto-König Chico leisten kann. Rund ein Jahr ist es her, dass er den Zehn-Millionen-Euro-Jackpot knackte. Seitdem macht der Dortmunder mächtig von sich reden. Denn wer hat, der hat – kaum einer lebt dieses Sprichwort wie Kürsat „Chico“ Yildirim (42).

Seit September 2022 ist er Multi-Millionär, lebt seitdem ein völlig anderes Leben als vorher. Statt Knast und Drogensucht bestimmen schicke Klamotten, Luxus-Autos, Gala-Abende und seine neue Liebe Candice sein Leben. Und mit ihr lässt er die Abende und Nächte so richtig krachen. Aber etwas anders, als man denken mag…

Lotto-König Chico wirft sich für Gala-Abend in Schale – kaum zu glauben, wie der Abend endet

Das Paar zeigt regelmäßig auf Instagram, was so abgeht. Hier mal ein schönes Frühstück gemeinsam, da mal ein cooler Ausflug. Und manchmal geht es auch mal richtig schick. So teilt Candice auf ihrem Instagram-Profil ein Foto von sich und Chico – beide in eleganter Abendgarderobe.

Chico zeigt sich in Hemd mit Fliege, Candice in einem schicken Abendkleid. Dazu schreibt sie nur: „Galabend“, postet noch Sterne dazu. Wo genau das Pärchen unterwegs war, ist erstmal nicht ersichtlich. Dafür umso mehr, wie der schicke Abend endete: nämlich in einem McDonald’s!

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Multi-Millionär aus Dortmund isst bei McDonald’s

Kein Witz: Statt den nächtlichen Hunger in einem schicken Restaurant zu stillen, geht es für beide zum beliebten Fast-Food-Schuppen. Auch davon teilt Candice ein Foto, wie beide vor dem Bestell-Display stehen und die Qual der Wahl haben. Ihre Worte dazu: „Wie der Abend endet…“, inklusive Lach-Emojis.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch die vielen Follower der beiden scheinen Spaß am Foto zu haben, kommentieren fleißig. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Der beste Abend endet immer im Dönerladen oder bei Mcces!“

„Wir standen gestern neben dir auch an so einem Bestellteil. War echt lustig, als du sagtest: ‚Was ist das für eine Scheiße!'“

„Auf sein Nacken!“

„Haha, Standard! Genießt es, ihr zwei!“

Mehr News:

Na, wer es sich eben leisten kann, auszuwählen…