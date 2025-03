Lotto-Chico riskiert alles – mit heftigen Folgen

Lotto-Millionär Chico geht bei „Promis unter Palmen“ aufs Ganze. Schon in den ersten Folgen hat der Dortmunder das Geschehen in der thailändischen Villa maßgeblich beeinflusst.

Durch seine Intrige musste etwa Kim Virginia ihre Koffer packen. Dabei wollte der Reality-Star Chico aus dem Sat.1 Format herauskicken (mehr dazu hier >>>). Zuvor hatte sich der Lotto-Glückspilz schon mächtig mit Lisha Savage in die Haare bekommen (hier alle Details >>>). In der fünften Episode provoziert Chico nun die nächste Stufe der Eskalation, wie du im DER-WESTEN-Format „Pommes unter Palmen“ (siehe Video oben) erfährst.

Lotto-Chico treibt Keil zwischen Allianz

Eigentlich versprühte Chico zu Beginn der zweiten Halbzeit von „Promis unter Palmen“ keine große Motivation mehr, etwas reißen zu wollen. Schuld daran sei die Allianz zwischen Chris Manazidis, Nikola Glumac und Lisha Savage, die seiner Ansicht nach ein abgekartetes Spiel spielen.

Überraschenderweise ist es Menowin Fröhlich, der Chico die Kampfeslust zurückbringt. Der bislang eher blass gebliebene Ex-DSDS-Teilnehmer zog den Lotto-Millionär mit seiner Ansprache in den Bann. Gemeinsam gewannen sie die fünfte Challenge, wodurch Team-Kapitän Christo zwei Mitglieder seines Teams zum Rauswurf nominieren musste. Und genau an dieser Stelle griff Chico ein.

Der Dortmunder warf Comedian Chris Schauspielerei vor. Es sei von vornherein klar, dass er niemals seine Verbündeten Lisha und Nikola nominieren würde. Ein Vorwurf, mit dem sich Chico ganz schön weit aus dem Fenster lehnte. „So unnötig“, beschwerte sich Lisha und rechnete mit dem Lotto-Glückspilz ab: „Der Typ geht einfach so auf die Nerven.“

Chris schien die Provokation zu durchschauen „Mir ist klar, dass du mich gerade aus der Reserve locken willst.“ Trotzdem schien sich der Ex von Sängerin Shirin David von Chico zu beeinflussen und nominierte zur Überraschung aller neben Claudia Obert auch Nikola. „Krasser Move“, kommentiert Menowin Fröhlich die Entscheidung.

„Ich bin mir total sicher, dass das alles hier anders ausgegangen wäre, wenn Chico nicht den Mund aufgemacht hätte“, ist sich auch Melody Haase sicher. Und so nahm die Gruppe um Chico die Steilvorlage dankend an und wählte den sichtlich entsetzten Schönling Nikola aus der Villa. Eine riskante Strategie von Chico, der nun endgültig zum Erzfeind von Lisha geworden ist. Also reichlich Zündstoff für die sechste Folge von „Promis unter Palmen“.