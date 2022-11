Lotto-König „Chico“ aus Dortmund packt über Horror-Date aus – „Habe mich erschrocken“

Es wird nicht ruhig um Lotto-König „Chico“ aus Dortmund. Seitdem Kürsat Y. im Lotto rund zehn Millionen Euro gewonnen hat, ist sein Leben nicht mehr dasselbe. Auch vor Date-Anfragen aus der Frauenwelt kann sich der 42-Jährige offenbar nicht retten.

Doch „Chico“ aus Dortmund springt deshalb nicht gleich mit jeder ins Bett. Denn der Millionär weiß, dass in der Welt des Online-Datings viel gelogen und getäuscht wird. Das hat er bereits am eigenen Leib erfahren.

Bei „Bild Live“ spricht Chico ganz offen über seine Gefühle. Denn trotz der Millionen auf dem Konto gibt es noch eine große Lücke im Leben von Kürsat Y. – die passende Frau hat er noch nicht gefunden. Bisher war die Richtige offenbar noch nicht dabei: „Es gab auch ein paar richtig tolle Frauen, aber wenn das Herz nicht schlägt, dann habe ich keine Lust, etwas vorzuspielen.“ Aus dem Alter der bedeutungslosen One-Night-Stands sei er „raus“.

Doch in Zeitaltern des Online-Datings hat Chico noch ein ganz anderes Problem ausgemacht. „Heutzutage filtern die die Fotos, oh mein Gott“, so der 42-Jährige mit Blick auf Apps wie Tinder und Co. Wie sehr diese bearbeiteten Bilder von der Realität abweichen, hat Chico schon am eigenen Leib erfahren.

So soll Chicos Traumfrau aussehen

„Da war eine bildhübsch“, erinnert sich Chico. Doch als er sich mit ihr auf einen Videoanruf verabredete, sah er gefühlt plötzlich eine andere Person vor sich. „Ich habe mich erschrocken“, gesteht der Lotto-Millionär. Seine Lektion hat er gelernt: „Bevor ich Dates machte, telefoniere ich immer mit Kamera.“

Aber wie soll Chicos Traumfrau überhaupt aussehen? Der 42-Jährige will sich gar nicht vom Äußeren beeinflussen lassen: „Sie kann auch ein bisschen schielen oder humpeln.“ No-Gos sind für ihn eher Extensions oder aufgespritze Lippen. „Solche Püppchen sollen sich gar nicht bei mir melden“, meint Chico. Er präferiert Frauen „so, wie Gott sie geschaffen hat“.