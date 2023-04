Lotto-Millionär „Chico“: Irres Gerücht – Fans fallen vom Glauben ab!

Kürsat Yildirim alias „Chico“ aus Dortmund hat es geschafft. Seit seinem Lotto-Millionen-Gewinn Ende 2022 ist der ehemalige Kranfahrer in aller Munde. Zuletzt hat der Glückspilz seinen dritten Lotto-Gewinn innerhalb eines halben Jahres gefeiert (mehr hier).

Und das ist noch nicht alles. So hat „Chico“ nach dem Luxus-Shopping der vergangenen Monate nun auch einen Finanzplan. Gehört dazu etwa auch der Kauf einer Rewe-Filiale in Dortmund?

++ Lotto-Millionär „Chico“ weiter im Kaufrausch – jetzt hat er HIER zugeschlagen ++

Lotto-Millionär Chico als Rewe-Chef

Das legt zumindest ein Video nahe, das der 42-Jährige bei Instagram gepostet hat. Es zeigt, wie Chico in seinem Porsche vor der Supermarkt-Filiale an der Brückstraße im alten Karstadt Haus vorfährt. Mit Sonnenbrille und blauer Weste mit Rewe-Logo auf der Brust stolziert der Dortmunder in die Filiale: „Das ist jetzt mein Rewe. Ich hab das vorhin gekauft“, sagt der angebliche Rewe-Boss, um dann die Angestellten um sich zu versammeln.

„Das ist mein erster Laden. Wir müssen ein Team sein. Genau wie ein Sechser im Lotto“, will er die Angestellten sofort zusammenschweißen, um später noch einen Finanztipp zum Besten zu geben: „Geld haben kommt von Geld halten.“ Wissen wir also nun Bescheid. Bleibt für den Dortmunder nur die Frage: „Wie soll ich den Rewe nennen? ‚Rewe Chico‘ oder ‚Millionär-Rewe‘?“ Doch hat Chico wirklich in eine Rewe-Filiale investiert?

Chico-Fans fürchten April-Scherz

Das Datum der Video-Veröffentlichung (1. April) weckt bei vielen seiner Fans eine Vermutung: Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte es sich um einen April-Scherz handeln. Doch da ist sich nicht jeder so sicher. Schließlich ist Chico immer wieder für eine Überraschung zu haben: „Rewe macht keine April-Scherze. Warum sollte das nicht echt sein?“, schreibt einer. „Wenn es kein Aprilscherz ist, ist das wirklich eine sehr gute Sache! Sinnvolle Investition“, schreibt ein anderer.

Ob Investition in die Rewe-Filiale oder Werbe-Deal mit der Supermarktkette: Für den Dortmunder dürfte bei der Nummer der ein oder andere Euro bei rumgekommen sein.

