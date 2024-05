Lotto-Spieler knackt Jackpot – und muss ein trauriges Geständnis machen

Was für ein Lotto-Segen für eine ganze Nachbarschaft! Gleich mehrere Glückspilze räumten den größten Jackpot aller Zeiten bei der schottischen Postcode-Lottery ab.

Pro Los konnten sich die Gewinner über satte 340.000 Britische Pfund (umgerechnet rund 396.000 Euro) freuen. Manche der Lotto-Spieler hatten sich gleich mehrere Lose gegönnt und können ihr Glück kaum fassen. Einer von ihnen muss im Moment des Glücks an einen traurigen Todesfall denken, berichtet die britische „Sun“.

Lotto-Jackpot: Nachbarschaft aus dem Häuschen

Das Strahlen war dem pensionierten Polizisten David gar nicht mehr aus dem Gesicht zu nehmen. Der zweifache Vater aus Pertshire hatte sich gleich drei Lotto-Lose zugelegt und ist jetzt plötzlich Millionär. „Ich dachte 15.000 oder selbst 5.000 Pfund wären viel, aber jetzt bin ich komplett von den Socken“, gibt er zu.

Seinen Nachbarn sollte es nicht schwerfallen, an der Freude teilzuhaben. Schließlich gingen auch sie nicht leer aus. „Das ist brillant für die ganze Region“, schätzt der Millionär, der verspricht, das auch andere von seinem Geldsegen profitieren werden. Um seine direkten Nachbarn muss er sich allerdings wohl kaum kümmern. Manche von ihnen hatten sich zwei Lose zugelegt und sind jetzt ebenfalls reich.

Lotto-Gewinner macht trauriges Geständnis

So auch die ehemalige Pflegekraft Robert. Im Moment des Glücks erinnert sich der Rentner an einen traurigen Verlust. Vor zwei Jahren war sein Partner an einem Hirntumor gestorben. Er gesteht: „Seit er gestorben ist, habe ich ihn ständig angeschrien, dass er mir nie Geld hinterlassen hat, um seine Hunde zu begraben.“ Jetzt glaubt Robert an ein Wink des Schicksals: „Vielleicht ist es seine Art zu sagen: ‚Bitte sehr‘!“

Ob Zeichen von oben oder einfach nur pures Glück. Diesen Tag wird die Nachbarschaft in Schottland wohl niemals vergessen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

