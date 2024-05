Lotto-König Chico zieht es mit Promis in NRW-Stadt – aus einem ernsten Grund

Der Lotto-Gewinn hat sein Leben verändert. Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, lebt mittlerweile in Saus und Braus. Ob Ferrari, Porsche, Rolex oder Immobilien in der Nordstadt: Chico hat kräftig investiert (hier geht es zu seiner teuersten Anschaffung >>>)

Doch der Lotto-Glückspilz denkt nicht nur an sich. Der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit weiß, wo er herkommt. Immer wieder hat der 43-Jährige deshalb in der Vergangenheit mit Charity-Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Eine solche führt ihn jetzt auch nach Krefeld. Dabei findet sich der Dortmunder in einem erlesenen Kreis wieder.

Lotto-Chico kommt nach Krefeld – mit diesen Stars

Die Rede ist vom „Big Charity Cup 2024“, der nach dem Gastspiel in Essen (mehr hier >>>) in diesem Jahr erstmals in der altehrwürdigen Krefelder Grotenburg, der mittlerweile sanierten Heimspielstätte des KFC Uerdingen, stattfindet. Dort wird Chico die Fußballschuhe für den guten Zweck schnüren.

Mit dabei ist unter anderem auch Heiko Westermann. Sollten sich die beiden gegenüberstehen, könnte es zu einem echten Showdown kommen. Schließlich ist der Lotto-Gewinner bekennender BVB-Fan und der ehemalige deutsche Nationalspieler Ex-Schalker!

Doch an diesem Tag dürfte die Rivalität wohl im Hintergrund stehen. Schließlich geht es bei der Benefizveranstaltung um Spenden für Kinder und Jugendliche, wie Dennis Engelmann, Gründer des Vereins „Kinderseelenschützer“ betont. Der Pressesprecher des „Big Charity Cups 2024“ kündigt neben Chico und Heiko Westermann noch zahlreiche weitere ehemalige Fußball-Stars und Promis an. Dazu zählen laut Veranstalter:

Thomas Helmer (Europameister)

Matze Knop (Comedian und Schirmherr Kinderlachen e.V.)

Andreas Reinke; Felix Wiedwald (Werder Bremen)

Jan-Marco Montag (Olympiasieger und Weltmeister mit der deutschen Hockeynationalmannschaft)

Marco Amelia (Weltmeister mit Italien 2006)

Jannik Freesytyle (Fußball-Freeststyler)

Inka Grings (ehemalige deutsche Nationalspielerin)

Ronny Kockel (Legende KFC Uerdingen)

DSDS-Gewinner: Mehrzad Marashi und Severino Seeger

Peter Peschel, Christian Vander, Darius Wosz (alle VfL Bochum)

Chiquinho, Igor Demo, Karim Matmour, Mo Idrissou (alle Borussia Mönchengladbach)

Patrick Sass (Schauspieler und Schirmherr Kinderseelenschützer e.V.)

Mit dabei ist außerdem Reporter-Legende Rolf „Rollo“ Fuhrmann, der bei dem Turnier Interviews auf dem Feld führen wird. Dort wird unter anderem der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher Spiele leiten. Gespielt wird im Turnier-Modus mit acht Teams (Gruppen- und K.O.-Phase). Tickets für das Event mit Chico gibt es hier für 15 Euro (Kinder bis 14 Jahre: 7 Euro).

„Wir alle freuen uns auf ein noch nie da gewesenes Charity Event, welches einzig und allein den Kindern und Jugendlichen zugutekommen soll, denn der Schutz von Kindern muss immer und überall oberste Priorität haben“, erklärt Dennis Engelmann. Wer bei dem Event als Sponsor auftreten oder tatkräftig unterstützen will, kann sich per E-Mail an den Veranstalter wenden: info@kinderseelenschuetzer.de.