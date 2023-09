Lotto-König Chico hält den Atem an – DIESEN Tag wird er nie vergessen

Es ist Samstag, der 24. September 2022. Genau vor einem Jahr kannte Kürsat Yildirim in Deutschland kaum ein Mensch. Nur im Nachtleben der Dortmunder Nordstadt hatte er sich als „Chico“ einen Namen gemacht. Seine Eltern waren alles andere als stolz auf ihren drogenabhängigen, kleinkriminell Sohn, der mit 41 Jahren als Kranfahrer angestellt war.

Doch an diesem Tag sollte sich Chicos Leben schlagartig ändern. Es ist der Tag, an dem Kürsat Yildirim den Lotto-Jackpot knacken sollte. Statt Bekannte in der Nordstadt anzupumpen, ist Chico plötzlich reich. Richtig reich. Wie der Dortmunder mit seinen knapp zehn Millionen Euro umgeht, macht ihn in kürzester Zeit berühmt.

Lotto-Millionär Chico zeigt viele Gesichter

Entgegen jedes Expertenrats geht Chico mit seinem Lotto-Gewinn an die Öffentlichkeit. Ob Zeitung, Instagram oder in Fernseh-Shows mit Thomas Gottschalk oder Klaas Heufer-Umlauf – jeder kann plötzlich zusehen, in welchem Saus und Braus der Dortmunder plötzlich lebt. Und wie viele Gesichter er dabei zeigt. Da wäre der prollige Neureiche, der sich nach einem Porsche noch einen Ferrari gönnen muss (mehr hier). Ganz Deutschland soll wissen, dass er es geschafft hat. Doch Chico prahlt nicht nur mit seinem Reichtum. Er lässt auch andere daran teilhaben.

Kürsat Yildirim beweist, was für eine treue Seele in ihm steckt. Er macht seinen engsten Familienmitgliedern teure Geschenke (Mercedes für den Vater, Ferrari für den Bruder). Er vertraut seinen Freunden aus alten Tagen, statt sich nur noch mit Reichen abzugeben. Noch ein Jahr später wohnt Chico etwa in der Wohnung seiner Eltern. Und der Dortmunder vergisst nicht, wo er hergekommen ist. Er spendet für Obdachlose, organisiert Spendenaktionen für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei oder für Tiere in Not. Bei Youtube etabliert er ein Format als Wunscherfüller für Bedürftige. Chico zeigt Herz für die Schwächsten der Gesellschaft. Eines blieb ihm allerdings länger verwehrt.

Geld oder Liebe oder Geld und Liebe?

Zwar hatte Chico plötzlich Geld wie Heu. Doch es fehlte die große Liebe an seiner Seite. Auch mit der Suche nach seinem Herzblatt ging der frisch gebackene Lotto-Millionär an die Öffentlichkeit, konnte sich danach vor Angeboten kaum retten. Am Ende sollte er seine neue Freundin Candice Newgas auf eher unkonventionellem Weg kennen, wie er im Interview mit DER WESTEN verriet.

Innerhalb eines Jahres muss sich Chico also nicht zwischen Geld oder Liebe entscheiden, wie einst in der TV-Show mit Jürgen von der Lippe. Den 24. September 2022 wird Chico deshalb nie vergessen. „Manchmal habe ich Angst, dass es nur ein Traum ist und ich irgendwann wach werde“, sagt er im Gespräch mit den „Ruhrnachrichten“. Und wenn er nun zum Jahrestag wach werden sollte? „Vielleicht gehe ich mit meinen Freunden essen“, zitiert ihn die Zeitung. „Und Lotto spielen.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.