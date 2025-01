Lotto-König Chico erlebt Schock nach Urlaub – Geldhaie wittern dicke Beute

Gerade war Lotto-Millionär Chico noch im Urlaub in Dubai und genoss das Leben in vollen Zügen. Der 42-Jährige ließ sich sogar aus einem Helikopter mit einem Fallschirm fallen (hier mehr dazu).

Am Dienstag (7. Januar) landete Chico, mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim, wieder in Dortmund. Kurz nach seiner Landung erreichten den Lotto-König mehrere Schock-Nachrichten.

Lotto-König Chico mit dringender Warnung

Seit seinem Lotto-Gewinn von knapp zehn Millionen Euro im September 2022 steht Chico in der Öffentlichkeit. Via Social Media teilt der Nordstadt-Millionär viele Einblicke in sein Leben mit seinen Fans. Nun meldeten sich ausgerechnet die mit besorgniserregenden Nachrichten.

„Kaum bin ich den ersten Tag wieder hier zurück aus Dubai, kriege ich ständig Nachrichten über irgendwelche Gewinnspiele. Bitte Leute passt auf, da sind Betrüger unterwegs“, stellt Chico in seiner Facebook-Story klar. Seit seinem Gewinn würde es immer wieder Gewinnspiele in seinem Namen geben mit denen er jedoch nichts zutun habe.

DARAUF musst du achten

Das Schlimme: Laut dem Lotto-Gewinner habe es sogar bereits Opfer gegeben, die auf das Fake-Gewinnspiel reingefallen seien und Geld verloren hätten. Der 42-Jährige würde seinen Followern gerne helfen, kann jedoch nur immer wieder appellieren, bei den entsprechenden Profilen genau hinzuschauen.

„Achtet auf den blauen Haken bei Instagram und Tiktok“, so sein dringender Hinweis. Außerdem kann auch die Followerzahl ein Indiz für einen Betrug sein. Auf Instagram folgen dem Lotto-König rund 850.000 und bei Tiktok fast 400.000 Menschen (Stand 8. Januar).