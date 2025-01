Lotto-König Chico: Jetzt hebt er komplett ab – „Mann, alter!“

Der Lotto-Millionär Chico aus Dortmund macht zurzeit noch Urlaub in Dubai und erlebt dabei den gesamten Luxus, den die Metropole zu bieten hat. Er speist, wie es sonst nur Weltstars tun, geht einkaufen in der größten Shoppingmall des Landes und genießt den atemberaubenden Blick aus dem Hotelfenster des Beach Ressorts, indem er übernachtet.

Doch jetzt will Lotto-König Chico noch weiter, und zwar ganz hoch hinaus. Seiner Ankündigung in seinem Instagram-Kanal lässt er sogleich Taten folgen.

Lotto-König Chico wagt großen Sprung

Schon vor ein paar Tagen hatte Chico, eigentlich Kürsat Yildirim, erzählt, was er während seines Urlaubs noch so vorhat. Und dazu gehört ein großer Sprung, ein Fallschirmsprung genauer gesagt. Am Sonntag (5. Januar) war es jetzt so weit. In seiner Instagram-Story zeigt Chico, wie er sich auf den besonderen Tag vorbereitet und teilt die Stunden vor und nach dem Fallschirmsprung mit seinen über 100.000 Followern.

Los geht es mit ein paar Aufnahmen aus dem Hotelzimmer, das sicherlich etliche Stockwerke hoch liegt. „Diese Höhe ist gar nix“, sagt Chico kess in die Kamera. „Mann, alter. Gleich werde ich noch mehr bieten“, sorgt er für Spannung.

Lotto-König Chico beichtet: „Bisschen Schiss“

„Jetzt geht’s los“, zeigt er als nächstes kleine Videoschnipsel aus dem „Skydive Dubai“-Warteraum. Hier bereiten sich die Tandem-Springer vor, überprüfen die Fallschirme und die Springer warten darauf, dass es losgeht. Hier wird Chico erst einmal gewogen. Dann schaut er sich den Start und die landenden Fallschirmspringer an, die noch vor ihm dran sind.

Was Chico noch so macht:

„Wie geil ist das denn?“, freut er sich schon auf seinen Sprung und kündigt an, dass er alles filmen lassen und in einem Video am Montag (6. Januar) seinen Followern zeigen wird. „Ich habe ein bisschen Schiss“, muss er sich kurz vor dem Start dann doch eingestehen. In der folgenden Story sieht man Chico dann nach seinem Sprung. Dort zeigt er sich sichtlich erleichtert. „Ich hätte mich fast nicht getraut“, gibt er zu. Doch schlussendlich sei es „so schön“ gewesen.