Lotto-König Chico enthüllt neue Mega-Investition! DAFÜR legt er 1,5 Millionen Euro auf den Tisch

Er ist auf einen Schlag reich geworden und kostet das Leben seitdem in vollen Zügen aus. Kürsat Yildirim (43), besser bekannt als Chico aus Dortmund, lebt seit seinem Lotto-Gewinn Ende 2022 in Saus und Braus. Die erste seiner knapp zehn Lotto-Millionen war schneller weg, als andere bis drei zählen können. Ob Porsche, Ferrari, Rolex-Uhren oder Designerklamotten. Chico war nichts zu teuer.

Mittlerweile hat der Dortmunder auch in zahlreiche Immobilien investiert. Welche irre Summe der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit dafür bar auf den Tisch gelegt hat, liest du hier >>> Jetzt will er offenbar die nächste Millionen-Investition tätigen, wie er gegenüber der „Bild“ verrät.

Lotto-Chico plant Mega-Investition in Dortmund

Schon lange träumt Chico von einem eigenen Domizil am Phoenix-See in Dortmund. Das hat der eingefleischte BVB-Fan zuletzt erneut in einem gemeinsamen Video mit der Stadt Dortmund betont (mehr dazu hier >>>). Offenbar ist der 43-Jährige jetzt fündig geworden!

So offenbarte Chico der „Bild“, dass er endlich ein Penthouse am Dortmunder Phoenixsee gefunden habe. Kostenpunkt: schlappe 1,5 Millionen Euro. Selbst für Chico eine mächtige Investition. Schließlich hat er bereits mehrere Millionen auf den Kopf gehauen. Dabei sind nicht nur schlaue Investitionen herumgekommen, wie er bereits eingestehen musste (hier mehr Details >>> ).

Chico, der Immobilien-Mogul

Sollte es mit dem Penthouse in der Premiumlage klappen, hätte Chico es endgültig aus der Nordstadt zu den Reichen und Schönen der Stadt geschafft. In der Nordstadt hatte der Lotto-Glückspilz auch bislang weniger Glück mit Millionen-Investments. Eines seiner Mehrfamilienhäuser war nach einem Brandanschlag unbewohnbar (mehr hier >>>).

Wie viel Geld Chico monatlich durch Mieten, Social-Media und seine neue Firma einnimmt, kannst du am Montag (29. April) bei „Über Geld spricht man doch!“ auf Sat. 1 (20.15 Uhr) sehen. Dann enthüllen Kürsat Yildirim und seine Freundin Candice Newgas auch, was sie monatlich so auf den Kopf hauen. Dem ein oder anderen Zuschauer dürften bei den Summen wohl gehörig die Ohren schlacken.

