Lotto: Mega-Jackpot wieder nicht geknackt – Gewinnsumme lässt Chico schlucken

Was soll es sein? Eine Villa, ein Traumurlaub, den Rest des Lebens nicht mehr arbeiten gehen? Oder vielleicht ein Ferrari, wie bei Lotto-König Chico aus Dortmund? Wer regelmäßig Lotto spielt, hat sich garantiert schon einmal Gedanken darüber gemacht, was er mit einem Mega-Gewinn machen würde.

Genauso eine Hammer-Summe hat sich jetzt im Eurojackpot angesammelt! Nachdem zuletzt niemand alle sieben Gewinnzahlen (50+2) korrekt getippt hatte, locken am Freitagabend (17. Mai) satte 63 Millionen Euro! Sehr gut möglich, dass auch Lotto-König Chico wieder einen Schein ausfüllt.

Lotto: 63 Millionen Euro im Eurojackpot

Der Eurojackpot zählt zu den größten Lotterien überhaupt. Jeden Freitag und Dienstag besteht die Chance, so richtig reich zu werden. Allerdings: Je höher die Gewinnsumme steigt, desto mehr Menschen spielen erfahrungsgemäß mit. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Drei Glückspilze gewinnen mehr als 500.000 Euro

Im finnischen Helsinki wurden am Dienstagabend die Gewinnzahlen 19, 22, 23, 24, 27 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 6 ermittelt, heißt es bei der Lotterie Eurojackpot selbst. Auch wenn der millionenschwere Jackpot bislang noch nicht geknackt wurde, konnten zumindest drei Glückspilze einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse landen. Jeweils 508.759,70 Euro gingen an Gewinner aus Nordrhein-Westfalen, Dänemark und Tschechien. Immerhin – eine stolze Summe, mit der sich auch ohne die Millionen ganz schön was anfangen lässt.

Der Dortmunder Lotto-König Chico alias Kürsat Yildirim hatte unlängst ein TV-Team der ProSieben-Sendung „Galileo“ zu Gast. Dabei stellte die Reporterin ihm eine entscheidende Frage: „Warum spielst du immer Lotto?“ Chicos Antwort war deutlich. „Sucht. Ich habe eine einzige Sucht“, gab er zu. Mehrere Tausend Euro gibt er nach eigenen Angaben jeden Monat für Lotto-Scheine aus – und zwar besonders dann, wenn der Jackpot extrem hoch ist. Hier liest du mehr dazu >>>. Knapp 10 Millionen Euro gewann der frühere Kranführer vor gut einem Jahr, doch er ist überzeugt: „Da kommt nochmal was.“ Vielleicht ist er ja auch an diesem Freitag wieder am Start.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.