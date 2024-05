Lotto-König Chico lässt tief blicken – „Meine einzige Sucht“

Das Leben des Dortmunder Chico drehte sich um 180 Grad, nachdem er den Jackpot geknackt hatte. Kürsat Yildirim war 43 Jahre alt, als er fast 10 Millionen Euro im Lotto gewann. Nicht nur sein Kontostand hat sich verändert, sondern auch sein Bekanntheitsgrad – fast ganz Deutschland kennt ihn mittlerweile. Auf Instagram lässt er seine über 850.000 Follower regelmäßig an seinem Alltag teilhaben.

Jetzt hat er Einblicke von einem ganz besonderen Besuch veröffentlicht. Ausgerechnet das Team der ProSieben-Sendung „Galileo“ war zu Gast in der Wohnung von Chico und seiner Mutter. Für die Gäste gab es Tee und Baklava – Gastfreundschaft eben. Doch dabei blieb es nicht. Chico offenbarte auch seine Sucht.

Lotto-König Chico: Er hat eine einzige Sucht

„Hey Leute, Galileo ist heute bei mir zu Besuch. Ich kann das gar nicht glauben“, erzählt er freudestrahlend in die Kamera, während er natürlich ein BVB-Trikot trägt. Selbst seine Mutter freut sich über die besonderen Gäste. Doch bei einem Dreh in der Wohnung bleibt es nicht. Selbstverständlich wird auch sein roter Lamborghini abgelichtet. Anschließend macht sich das Kamera-Team auf den Weg zu dem Ort, an dem alles angefangen hat – einer Lotto-Annahmestelle.

„Wir gehen jetzt Lotto spielen“, verkündet die Reporterin auf Instagram. Kurz darauf standen die beiden vor einer Kamera in einem Lotto-Shop. Dabei stellte sie Chico eine entscheidende Frage: „Aber warum spielst du immer Lotto?“. Seine Antwort war klar. „Sucht. Ich habe eine einzige Sucht“, gab er zu. Das ist zumindest die Erklärung für die mehrere tausend Euro, die er nach eigenen Angaben pro Monat für Lottoscheine ausgibt. In einer Sat1-Show offenbarte er die monatlichen Ausgaben seines Lifestyles.

Die Reporterin wollte bei dem Ausflug auch einen Lottoschein kaufen, doch ihre Karte funktionierte beim Bezahlen nicht, wie sie auf Instagram gestand. Chico fackelte nicht lange und bezahlte ihr den Schein. Im Falle eines Gewinns wollen sich die beiden das Geld 50:50 teilen.

Wann genau die Galileo-Sendung ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. „Läuft bald im Fernsehen“, verspricht Chico jedoch. Und eins ist klar: Die Zuschauer werden dabei noch weitere private Einblicke aus seinem Leben erhalten.