Lotto-König Chico macht große Augen – jetzt muss er für seine dümmste Investition draufzahlen

Was würdest du machen, wenn du plötzlich zehn Millionen Euro im Lotto gewinnen würdest? Erst einmal die Füße still halten, die Optionen abwägen und bewusst investieren? Oder würdest du es machen wie Chico? Über den Gewinn in der Öffentlichkeit plaudern und die erste Million binnen weniger Wochen auf den Kopf hauen?

Seinen anfänglichen Kaufrausch hat Chico bis heute nicht bereut. „Musste sein“, war bislang die Kernbotschaft des ehemaligen Kranfahrers. Doch eine Investition hat der Dortmunder in der Zwischenzeit als weniger durchdacht eingestuft. Und dafür muss der Lotto-Millionär jetzt schon wieder einstecken.

Lotto-Chico: Das war seine dümmste Investition

Porsche, Ferrari, Mandel-Plantage, Rolex-Uhren und und und – Chico hat nach seinem Lotto-Gewinn das Geld mit beiden Händen ausgegeben. Mehrmals ging der neureiche Dortmunder dabei auf große Shopping-Tour. Über seine dümmste Investition packte Chico in der WDR-Talkrunde „Kölner Treff“ auf Nachfrage von Moderator Micky Beisenherz aus. „Ich habe alles richtig gemacht, außer meine Daunenjacken“, so der Dortmunder: „Ich habe über 76 Daunenjacken. Damit kann ich meine Häuser dämmen.“

Chico bereut seinen Kauf also. Ob er bei seinen Zweifeln auch an das Tierwohl gedacht hat? Die Wissenschaftssendung „Quarks“ (WDR) hat über die Problematik von Daunenjacken jetzt jedenfalls in einem Instagram-Post informiert. „Daunen stammen häufig von Gänsen oder Enten, die lebendig oder tot gerupft werden“, heißt es darin. Der Infopost zeigt die Karikatur eines Mannes in roter Daunenjacke mit erhobenem Daumen. Es ist das Markenzeichen von Chico.

Lotto-Millionär Chico mit Daumen und Daunen. (Archivbild) Foto: Chaleen Goehrke / DER WESTEN

Und auch Gesicht, Bart und Frisur lassen nur einen Schluss zu: Quarks nutzt die Prominenz des Lotto-Millionärs, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken.

Auf Nachfrage zahlreicher Zuschauer teilte das Team zunächst ironisch mit: „Dass hier eine gewisse Ähnlichkeit besteht, war keine Absicht.“ Im späteren Verlauf gibt die Quarks-Redaktion allerdings zu, dass es sich um Chico handeln soll. Denn: „Chico liebt Daunenjacken“ – und muss deshalb als Symbolfigur der Tierquälerei herhalten.

Darauf musst du beim Daunenkauf achten

Bleibt nur zu hoffen, dass Chico beim Kauf seiner zahlreichen Daunenjacken tierfreundliche Produkte gekauft hat. Denn es gibt nach Quarks-Angaben bestimmte Labels, die auf Daunen von lebendgerupften Vögeln verzichten.

Worauf du achten solltest: „Die Daunen sollten nur von toten Tieren gewonnen werden und nicht von Tieren aus der Stopfleberproduktion stammen. Aber: Garantiert tiergerechter ist es nur, wenn du auf andere Materialien zurückgreifst, wie z.B. Kapok oder Holzfaser“, erklärt die Redaktion.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.